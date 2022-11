De dag nadat... ons huis afbrandde

Irene (56): “Het is benauwd in ons hotelkamertje en het raam kan niet open. Mijn 81-jarige moeder komt met haar rollator uit de badkamer. “Zullen we kijken wat voor lekkers ze in de ontbijtzaal hebben?” stelt ze vrolijk voor. Haar ogen zijn nog rood van de tranen van gisteren. Verschrikkelijk dat ze dit moet meemaken.

De brand heeft erin gehakt, niet alleen bij haar. “Rookmelders! Ik wil overal rookmelders!” heeft ze altijd geroepen. Dus hangen ze in alle ruimtes van het pand waarin mijn moeder en ik ieder op een eigen verdieping wonen. De begane grond is verhuurd aan een restauranthouder, mijn moeder was altijd als de dood dat daar op een dag brand zou uitbreken. Dat is in vijfendertig jaar nooit gebeurd. Tot gisteren.

Brand in het restaurant

Op mijn eerste dag als supermarktconsumentenjury moest ik naar verschillende filialen in de Betuwe. Omdat het mooi weer was, vond mijn moeder het gezellig om mee te gaan. Mijn vriend Mitch, die het weekend bij me was, bleef thuis om uitgebreid te koken voor een diner met vrienden ’s avonds. Ik had net de laatste supermarkt bezocht toen hij belde: “Niet schrikken, alles is onder controle, maar er was brand in het restaurant. De brandweer heeft ook bij jullie de boel moeten openbreken.” Mijn moeder kreeg zowat een hartaanval.

“Ik heb het altijd al gezegd”, bleef ze maar roepen. “Wat treffen we straks aan?” Ik probeerde haar te kalmeren door te zeggen dat het allemaal wel zou meevallen. Maar het viel niet mee. Toen we aankwamen en mijn moeder het verwoeste trappenhuis zag, begon ze te huilen.

Wat een ravage

Na het ontbijt laat ik mijn moeder achter in het hotel. Ik heb een afspraak met de schade-expert. Aangezien mijn moeder haar traplift vanwege de veiligheid niet mag gebruiken, heeft het voor haar geen zin om mee te gaan. Dat is maar beter ook. Als ik met de schade-expert naar boven loop, krijg ik buikpijn. Een gevoel van misselijkheid overvalt me, niet alleen door de afschuwelijke geur die er hangt.

Wat een ellende. De muren van ons trappenhuis zijn door de brandweer opengebroken om te kijken of er nog iets smeulde. Ook een deel van de vloer bij mijn moeder is eruit gesloopt. Wat een ravage! Maar het had nog erger kunnen zijn. Als het hele huis was afgebrand, hadden we hier niet eens gestaan.

De brandweer kon hem redden

Onze buurvrouw hoorde de rookmelders afgaan en zag dat er rook uit onze voordeur kwam. Ze is meteen het restaurant binnengerend. De brandweer was al gebeld en alles leek onder controle. Maar het vuur was achter het fornuis door de wand heen gegaan, zo naar ons trappenhuis. Ondertussen stond Mitch boven te koken, ook hij hoorde de melders piepen. Het trappenhuis stond toen al vol rook. Gelukkig kwam de brandweer al aangesneld zodat ze hem uit de rook konden redden. Ik ben zo dankbaar dat hem niets is overkomen.

Kan nog heel lang duren

Hij is gisteravond teruggegaan naar Rotterdam, ik ben hier gebleven omdat ik mijn moeder niet alleen in het hotel wilde laten slapen. Voorzichtig loop ik achter de schade-expert naar boven om mijn etage te inspecteren. Hier lijkt het – los van de stank – minder erg. Het is niet pikzwart van de rook, dus misschien hoeft er alleen opnieuw geschilderd te worden. Niet dus, blijkt na een roet-meting. Het roet is overal doorheen gegaan, tot de zolder aan toe. Kledingkasten moeten leeg en worden dan afgebroken, onze spullen worden in dozen opgeslagen, trappenhuis, vloer en muren moeten worden gerepareerd en daarna wordt alles opnieuw geschilderd. Dit kan nog weleens heel lang gaan duren.

Hoge kosten

De schade-expert laat nog weten welk bedrag de verzekering uitkeert om de komende tijd van te leven. Mijn moeder en ik delen een hotelkamer om kosten te besparen, maar ik weet niet hoelang we dit volhouden, zo samen in een kleine ruimte. Straks even informeren of er al een grotere kamer vrij is. Eentje waar het raam wél open kan.”

