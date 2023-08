De dag nadat... ons huis volledig afbrandde tijdens onze vakantie

“Vrijwel direct werd ons huis honderd procent total loss verklaard. Het enige waar nauwelijks iets aan gedaan hoefde te worden, waren de voor- en achtergevel. Het eerste halfjaar trokken we in een huurhuis in de buurt, daarna konden we het huis van mijn tweelingzus betrekken omdat zij met haar gezin naar het buitenland vertrok. Dat is ook de plek waar onze jongens zijn geboren.

De dag na de brand terug naar huis

Op woensdag was de brand, donderdag waren we weer in Nederland en zaterdag had ik de eerste echo. Toen we daar zaten, hoorde ik dat Gijs zich letterlijk verslikte. ‘Inderdaad, het zijn er twee, gefeliciteerd’, zei de verloskundige. Nou had ik stiekem altijd wel een beetje gehoopt dat ik ooit in mijn leven een tweeling zou krijgen, maar niet nu. Ik was geschokt, ik kon alleen maar huilen en dacht steeds: hoe móet dat nou allemaal? Hoe gaan we dit doen?

Van alle kanten hulp

Waar ik enorm van onder de indruk was, was het medeleven dat we van iedereen kregen. Echt overweldigend hoe lief mensen kunnen zijn. Van alle kanten kregen we kindermeubels, een wandelwagen, spullen. Vrienden gaven ons cd'tjes vol foto's – die we trouwens niet allemaal kwijt waren. Natuurlijk wel de albums, maar gelukkig hadden we veel babyfoto’s van onze oudste dochter Philine digitaal opgeslagen.

Voor en na de brand

Wel is het zo dat we een heel duidelijke tweedeling hebben in ons leven. We hebben voor de brand en na de brand. Soms zegt Gijs: ‘Ja, maar ik had toch..?’, waarna ik antwoord: ‘Dat was voor de brand.’ Inmiddels doet het geen pijn meer. Natuurlijk is het zonde dat bijzondere cadeaus er niet meer zijn, zoals de zilveren, ingegraveerde beker die Gijs kreeg na zijn afstuderen, maar dat zijn meer de herinneringen dan dat het in waarde is uit te drukken.

Een huis vol brandmelders

Het verlies van ons net met veel liefde verbouwde huis deed wel echt pijn. Vlak na de brand kwamen we in een achtbaan terecht. We moesten zó verschrikkelijk veel regelen. Wel was het een gelukje dat we nu een extra kamer konden bouwen. Uiteindelijk zijn we er niet slechter van geworden. Het huis dat we ervoor terugkregen was mooier en zeker handiger, met drie slaapkamers en een extra badkamertje erbij. Wat we er nog meer aan over hebben gehouden, is dat ik áltijd kijk naar de vluchtroutes. Ook in ons huidige huis hangen wel vijf brandmelders. Die zou iedereen in z’n huis moeten hebben.”

Een fris ruikend huis? Dat doe je zo: