De dochter van Angelique (52) was verslaafd aan lachgas: “Die longembolie had haar fataal kunnen worden”

“Uit het niets klapte mijn 21-jarige dochter Fleur* trillend op de grond. Ik bleef kalm tegen haar praten terwijl ik 112 belde, maar de paniek gierde door mijn lijf. De weken ervoor was ze vaak verward en versuft en voelde ze haar benen tintelen, maar in het ziekenhuis konden ze tot dan toe niets vinden. Wat was er in hemelsnaam met mijn meisje aan de hand? Epilepsie-onderzoeken wezen ook nu weer niets uit. Ook niet na een tweede, derde en vierde aanval. Toen Fleur weken later met een longembolie en gevaar voor eigen leven in het ziekenhuis lag, vroeg de neuroloog me: ‘Gebruik je dochter lachgas?’ Ja, dat deed ze.

Wist bijna niets over lachgas

Ik wist destijds, het gebeurde in het voorjaar van 2020, bijna niets over lachgas. Voor zover ik wist was het zoiets onschuldigs als helium. Iets dat jongeren via een ballonnetje inademden op feestjes om een paar seconden de slappe lach te hebben. Als ik had geweten wat ik nu over lachgas weet, had ik eerder ingegrepen.

Lachgas in het kort: wat is het en wat zijn de risico’s? Jacqueline Krouwel is preventiedeskundige bij verslavingszorginstelling Jellinek. Ze legt uit wat je moet weten over lachgas:



“Lachgas is een middel dat in de medische wereld wordt gemengd met zuurstof en als verdoving dient bij weeën. In de partyscene ademen gebruikers dit middel in zónder toegevoegde zuurstof. Lachgasgebruik komt het meest voor onder mensen tussen de 20 en 25 jaar. Zo’n 8% van de middelbare scholieren heeft wel eens lachgas gebruikt. Via een ballon wordt lachgas in- en uitgeademd. Het verdovende effect van het lachgas en de roes die ontstaat door zuurstoftekort geeft een warm, dromerig gevoel dat enkele minuten aanhoudt. Om dat gevoel vast te houden, nemen mensen die lachgas gebruiken vaak meerdere lachgasballonnen achter elkaar. Zowel het lachgas als het zuurstofgebrek kunnen voor ernstige gezondheidsklachten zorgen, waaronder: - Herbeleving van trauma - Psychotische klachten zoals hallucineren - Vitamine B12-tekort met verdoofde ledematen of een dwarslaesie als gevolg - Hart- en vaatziekten - Verslaving Bij vragen kun je bellen naar de Jellinek-advieslijn: 088-5051220

Ze belde me giechelend op

Twee jaar voor haar ziekenhuisopname wisselde Fleur van studie en ging ze op zichzelf wonen. Ze kwam in aanraking met nieuwe mensen en ontdekte feestjes. Ik had daar geen idee van. Het enige wat ik zag, waren de berichtjes die ze me vaak stuurde tijdens zo’n feestje. Fleur en ik zijn heel close en appen en bellen elkaar veel, maar nooit eerder kreeg ik zulke ondefinieerbare berichtjes als de nachten dat Fleur feestte met haar nieuwe vrienden. Soms belde ze me diep in de nacht en hoorde ik haar alleen maar giechelen. Als ik haar een dag later aansprak op haar vreemde berichtjes en belletjes schoot Fleur uit haar slof. Volgens haar moest ik me niet aanstellen. ‘Het zijn gewoon ballonnetjes, mama’, zei ze steeds laconiek als ik streng vroeg wat ze naast alcohol allemaal gebruikte op zo’n feestje. ‘Lachgas heet het. Het is ongevaarlijk.’

Lachgasflessen en geld lenen

Hoe vaker ik vroeg naar haar gebruik op feestjes, hoe meer afstand Fleur van me nam. Als ik na dagen stilte spontaan op bezoek kwam, werd ze boos. Bij haar thuis vond ik steeds vaker zilveren gasflessen. Onder het mom van ‘gewoon een feestje’ wuifde Fleur dat weg, maar mijn wantrouwen groeide. Zeker toen ik steeds grotere gasflessen in haar huis vond, ze ineens een tussenjaar wilde en steeds vaker vroeg of ze geld mocht lenen.

Mijn dochter had een verslaving

Toch realiseerde ik me pas dat Fleur verslaafd was aan lachgas toen haar longembolie ermee in verband werd gebracht. Plotseling vielen ook haar ‘epilepsie’-aanvallen en de gevoelloosheid in haar benen op hun plek. Het scheelde niets of de bloedprop in haar long was doorgeschoten naar haar hart. En ik? Ik was die moeder die het twee jaar lang had laten gebeuren. Ik wist natuurlijk dat Fleur lachgas gebruikte, maar schaamde me rot dat ik niet eerder aan een verslaving had gedacht. Bij dat woord zag ik veel voor me, maar mijn eigen dochter was toch niet verslaafd? Net zo erg schaamde Fleur zich. Tijdens een gesprek met de arts waarin het woord ‘verslaving’ viel, liep ze boos weg. Toch besloot ze na een paar lange gesprekken met mij en haar opa dat ze hulp wilde zoeken om af te kicken.

Zo herken je lachgasgebruik Jacqueline Krouwel zag het aantal lachgasgebruikers de afgelopen tien jaar stijgen. Hoe herken je een lachgasverslaving bij je (klein)kind? “Een lachgasverslaving is moeilijker te herkennen dan veel andere middelenverslavingen. Aan iemand die verslaafd is aan alcohol of wiet, ruik of zie je het gebruik. Bij lachgas is dat niet zo”, vertelt Krouwel. Het effect van lachgas is na enkele minuten uitgewerkt. Toch zijn er een paar signalen die op lachgasgebruik kunnen duiden, volgens haar: Lachgastanks of patronen “Zoek eens op hoe lachgastanks en lachgaspatronen eruitzien. Zie je deze wel eens tussen de spullen van je kind? Lees je dan in over lachgas en maak het onderwerp bespreekbaar.” Afwijkend gedrag “Gaat jouw zoon of dochter plotseling met nieuwe mensen om? Feest hij/zij ineens tot laat in de nacht? Verzorgt je kind zich minder goed en meldt het zich opeens vaak ziek van werk of studie? Afwijkend gedrag kan duiden op een verslaving.” Gezondheidsklachten “Veelvuldig lachgasgebruik kan leiden tot fysieke en mentale klachten. Als je veel lachgas gebruikt, kun je gaan hallucineren of trauma’s herbeleven. Ook kun je een tintelend gevoel in de ledematen ervaren. Hoor je jouw kind hierover? Dat zijn niet zozeer tekenen van gebruik, ze duiden eerder op een lachgasverslaving.”

Fleur probeerde haar leven weer op te pakken tijdens haar herstelperiode, maar miste de vrienden met wie ze feestte, waardoor ze verschillende terugvallen had. Ik probeerde bij haar in de buurt te blijven, haar steun te zijn, maar ik kon alleen maar huilen als ik na een bezoekje weer een grotere lachgasfles in haar huis had gevonden. En dan die dagen dat ze plotseling onbereikbaar was! Zo veel nachten lag ik met buikpijn en klaarwakker in bed. De machteloosheid die ik voelde was intens. Als ze me belde voor wat extra geld van haar spaarrekening, ging ik vaak toch weer overstag. Ik wilde mijn kind helpen, maar wist niet hoe. Er was nog zo weinig informatie beschikbaar over lachgasverslaving en hoe daarmee om te gaan. In 2020 werd lachgas door verslavingsklinieken zelfs niet erkend als officiële verslaving en dus kon Fleur nergens opgenomen worden.

Mijn eigen rol onder de loep

We vonden psychologische hulp voor Fleur via de GGZ. Zelf belde ik radeloos naar stichting Naast, een landelijke organisatie die naasten bijstaat van mensen met een verslaving. Want niet alleen Fleur, ook ik ging eraan onderdoor. Bij Stichting Naast werd ik begeleid in hoe ik Fleur het best kon helpen met haar herstel. Ik leerde dat je als naaste vaak onbewust iemands verslaving in stand houdt. Door continu weer voor iemand klaar te staan, iemands huis op te ruimen, telefoontjes aan te nemen en geld te lenen, geef je een verslaafd kind een veilige omgeving om te blijven gebruiken. Dankzij de stichting leerde ik dat ik Fleur niet hielp door haar problemen op te lossen. Het kostte me moeite om daarmee te stoppen, maar als het me even te veel werd, belde ik mijn contactpersoon bij Naast. Gaandeweg leerde ik mijn grenzen beter te bewaken. Ik wist zo de vicieuze cirkel te doorbreken. Toen Fleur merkte dat ik er niet altijd was om de scherven van haar leven op te rapen, realiseerde ze zich dat ze écht moest stoppen als ze mij niet wilde kwijtraken. Dat was het zetje wat ze nodig had.

De risico's zijn groot

Inmiddels is Fleur zeven maanden goed in herstel. De woorden ‘clean’ en ‘afgekickt’ gebruik ik bewust niet, omdat je nooit echt van een verslaving afkomt. Haar kwetsbaarheid voor lachgas zal altijd bij haar horen. En dat geldt voor veel mensen. Lachgas is een middel dat helaas nog steeds door velen als iets onschuldigs wordt gezien, maar het is gewoon een drug! Het zorgt misschien wel voor een fijne roes van een paar minuutjes, op lange termijn maakt het je lichaam kapot. Je kunt bloedproppen, uitvalsverschijnselen en epilepsie-achtige aanvallen krijgen. Ook kun je angststoornissen ontwikkelen, B12-tekorten oplopen en zelfs verlamd raken. Het is een levensgevaarlijk middel. Gelukkig wordt de laatste jaren steeds meer onderzoek gedaan naar lachgas en krijgen mensen én de verslavingszorg door dat het een middel is om serieus te nemen. Daaraan draag ik mijn steentje bij. Sinds Fleurs herstel heb ik me omgeschoold tot herstelcoach en sta ik mensen met een verslaving en hun naasten bij. ‘Het was een moeilijke tijd’, zeg ik haar vaak, om daar grappend aan toe te voegen: ‘Dankzij jou heb ik wel een heel nieuwe carrière gekregen!’ Ach ja, wat kunnen we anders doen? Het gaat nu goed en we lachen er maar om. En het belangrijkste is dat onze band sterker, eerlijker en opener is dan ooit.”

*De naam van Fleur is om privacyredenen gefingeerd