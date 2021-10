De hoogzwangere Lize (30) werd verlaten door haar vriend

“Gepland was mijn zwangerschap niet, maar helemaal onverwacht kwam deze ook niet. Kjeld en ik waren al drie jaar samen, gesetteld en happy. Het laatste jaar vrijden we onveilig, ook spraken we vaak over hoe leuk het ons leek jonge ouders te zijn. Dus toen ik na het uitblijven van mijn menstruatie positief testte, was ik dolenthousiast en ik verwachtte niet anders van Kjeld. Maar hij reageerde kil.

Hij zag erg op tegen de verantwoordelijkheid, zei hij. Ik weet zijn gedrag aan de schrik, het zou gewoon een kwestie zijn van wennen. Ik belde meteen mijn ouders en zus om het goede nieuws te delen, maar Kjeld verroerde zich niet. Mijn blijheid bleef mijn blijheid, ook in de dagen erna. Ik vroeg hem regelmatig wanneer we nou op de koffie zouden gaan bij zijn ouders om hen te vertellen dat ze opa en oma werden, maar het duurde weken voordat hij een afspraak maakte.”

Flinke teleurstelling

“Kjeld bleef ongeïnteresseerd en nukkig. Maandenlang heb ik op mijn tenen gelopen. Ik voelde dat hij niet gelukkig was met het kind in mijn buik, maar hoopte dat hij zou bijdraaien als ik eenmaal was bevallen. Dan zou hij zeker van zijn kind gaan houden. Dat het geen zoon zou worden, omdat de echo een dochter toonde, was wederom een flinke teleurstelling voor hem. Ook vond hij me niet meer aantrekkelijk. Kjeld valt op ieniemini vrouwen met cupmaat nul. Ik ben altijd slank geweest, maar nu ik zwanger was, gingen mijn borsten en buik groeien. Hij zei rustig in mijn gezicht hoe lelijk hij me vond. Ook snapte hij niet dat hij na een dag werken nog moest stofzuigen, terwijl ik - hoogzwanger - de hele dag op mijn ‘kont’ had gezeten. Ik slikte zijn opmerkingen en bleef vasthouden aan de gedachte: het komt goed.”

Standje overlevingsmodus

“Een maand voor de bevalling waren we een weekendje weg. Ik verheugde me op de gezellige tijd samen, maar ‘s avonds zei Kjeld dat hij me zondagavond wat wilde vertellen. Ik was meteen ongerust en rustte niet voordat hij het direct zou opbiechten. En toen kwam het hoge woord eruit: hij hield niet meer van me. Hij wilde bij me weg. Ik heb het op een gillen gezet. Niet nu! Hij zou toch wel blijven tot de bevalling? Hoe moest ik het anders doen met de kattenbak? Ik wilde geen alleenstaande moeder worden! Echt raar, hoe je dan doet. Ik zat uiteraard ook vol hormonen, kon niet meer helder denken."

Overleven

"Maar met Kjeld viel niet te praten. Een week later was hij weg en ingetrokken in een flat van zijn werk. Als ik zei dat ik recht had op uitleg, vond hij dat gezeur. Hoe ik die dagen erna ben doorgekomen, weet ik niet meer. Ik stond in standje overlevingsmodus. Mijn vrienden en familie zorgden dat ik niet zou instorten."

Hij wilde dit kind niet

“Met 38 weken zwangerschap ben ik op advies van mijn gynaecoloog ingeleid. Niet noodzakelijk voor mijn baby, wel voor mij. De stress vrat te veel aan me. Tijdens de bevalling wilde ik per se Kjeld naast me. Ik had zijn dochter in mijn buik, de bevalling zou zoiets bijzonders zijn en ons wellicht weer samenbrengen. Achteraf heb ik spijt van die beslissing. Ik had veel liever mijn moeder naast me gehad, want ik had niets aan Kjeld. Hij was nog net zo ongeïnteresseerd en zat passief in een stoel. Duidelijker kon hij niet zijn: hij wilde dit kind niet. En ook nu, inmiddels vijf jaar later, doet hij geen moeite. Hij kijkt nauwelijks naar zijn dochter om en richt zich liever op zijn nieuwe gezin. Hij heeft inmiddels twee kinderen met een andere vrouw. Voor onze dochter een heel hard gelag en de reden dat ze sinds kort niet meer naar hem toe wil. Ik zal hem in haar bijzijn nooit een slechte vader noemen. Hij zal zijn redenen wel hebben. Alleen ik ken ze niet.”