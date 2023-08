De man van Chantal (37) is altijd aan het werk: “Ik lijk wel een alleenstaande moeder”

"Mijn man is veel op reis voor zijn werk, soms zelfs weken achtereen. Hij vliegt de hele wereld over voor belangrijke besprekingen. Dat hij er een mooi salaris mee verdient, is natuurlijk leuk voor het gezin, maar het is een stuk minder leuk dat hij bijna nooit thuis is. Hij heeft nu al een paar keer de verjaardagen van onze zoons gemist. Hij heeft geen idee wie hun vriendjes zijn, hij is nog nooit komen kijken bij de manege waar ze ponyrijden. Ik maak filmpjes met m’n mobiel en stuur die op om hem nog een beetje op de hoogte te houden, maar soms vraag ik me af of hij er wel echt naar kijkt. Als hij thuis is, gaat hij ’s ochtends naar zijn werk als de kinderen nog in bed liggen om de file voor te zijn. En hij komt meestal thuis als ze al in bed liggen.

Niet voor gekozen

In de praktijk komt het erop neer dat ik een alleenstaande moeder ben, bij wie zo af en toe de vader langskomt. Dat is niet waarvoor ik gekozen heb toen we trouwden en aan kinderen begonnen. Ik hou zielsveel van mijn man, daar gaat het niet om. Op deze manier vind ik mijn huwelijk niet leuk, en mijn gezinsleven slaat natuurlijk ook nergens op. Mijn vriendinnen zeggen dat ik blij moet zijn met mijn grote huis en mijn mooie auto, maar dat is toch niet waar het mij om begonnen is? Mijn man probeert zo vaak mogelijk thuis te zijn in de weekenden, maar dan moeten we naar familie, of er komen vrienden op bezoek, dus tijd voor elkaar hebben we nauwelijks. Nog zoiets waar onze relatie niet echt van opknapt.

Alles is belangrijker dan het gezin

Over een week gaan we met vakantie, in een appartement aan een Italiaans meer. Twee weken gezinsleven, ik kon het me al nauwelijks voorstellen! En ja hoor, afgelopen week belde mijn man dat hij waarschijnlijk eerder terug moet voor iets belangrijks. Hij zou dan het vliegtuig nemen en ik zou vier dagen later met de kinderen naar huis rijden. Dat was de druppel. Ik heb gezegd dat ik zo niet verder wil. Als dan toch alles belangrijker is dan zijn gezin, dan kan hij beter gewoon wegblijven. Hij begreep er niets van. Vandaag belde hij dat hij toch de hele vakantie bij ons blijft. Dus als ik dreig, kan het ineens wel? Nu weet ik even helemaal niet meer wat ik ervan moet denken.

Tekst: Tineke Beishuizen. Beeld: iStock