De man van Charlotte (36) wil geen sex meer: “Als ik ‘de was’ doe, breng ik mezelf tot een hoogtepunt”

Çharlotte (36) is veertien jaar samen met Daan (40), ze hebben twee kinderen van 8 en 6. Daan kampt met depressies en heeft als gevolg daarvan geen zin meer om met haar te vrijen. Charlotte zoekt haar heil in masturbatie, maar zou het liefst een normaal seksleven met haar man hebben.

“Een spetterend seksleven hebben mijn man Daan en ik nooit gekend. Ook niet in onze verkeringstijd. Dat lag niet aan mij. In de vier jaar dat ik vrijgezel ben geweest, lustte ik er wel pap van en had ik regelmatig een minnaar. Daan is nooit een wilde tijger geweest, was meer een knuffelaar. Vond ik ook prima, maar niet als vervanging van sex. Sex is toch net een stuk intiemer en zorgt voor de broodnodige verbinding als man en vrouw en vader en moeder.

In onze beginjaren deden we het wekelijks en genoten er allebei van. Maar vrijwel altijd op mijn initiatief. Als ik wachtte tot Daan zit had, moest ik hem eerst volgieten met bier. Maar ik had het geaccepteerd en hij wees me niet af als ik hem verleidde. Wel was het heel standaard. Bij Daan hoefde ik niet aan te komen met speeltjes, laat staan eens een spannend rollenspel. Maar ik kreeg wel altijd een orgasme, dus op zich was er niets mis met onze vrijpartijen.

Na verloop van tijd kregen we twee kinderen vrij kort na elkaar en daarmee ook gebroken en slapeloze nachten cadeau. Mijn behoefte aan sex was in die tijd minder, maar we misten het alle twee niet echt. De liefde voor de kinderen vulde wellicht een deel op en we waren gewoon uitgeblust. Nadat de jongste een jaar was, ons leven weer op de rit en een enigszins normaal slaapritme in huis heerste, wilde ik ons seksleven ook weer helemaal oppakken. Maar toen begon Daan te sputteren. Hij was moe en zat niet lekker in zijn vel.

Daan is altijd wat zwaarmoedig van aard geweest, maar nu was hij echt heel tobberig. Hij lachte amper, de kinderen waren hem snel te druk en hij trok zich terug. Niks was meer echt leuk. Hij had nergens zin in, ook niet in ‘dat’. In het begin liet ik hem gaan. Ik dacht eigenlijk dat het hele vaderschap hem zo had overweldigd, dat hij tijd nodig had er aan te wennen. Ik gaf hem die ruimte. Trok automatisch beide ouderrollen naar me toe en ging alleen dagjes uit en op familiebezoek.

Af en toe ondernam ik nog een poging Daan te bewegen tot sex, maar als ik alleen maar probeerde mijn tong in zijn mond te stoppen bij het zoenen, duwde hij me al geërgerd van zich af. Dáár stond zijn hoofd toch niet naar? Het lag niet aan mij. Ik was nog steeds aantrekkelijk en mooi, maar hij had gewoon geen zin. Hij gaf me alleen nog een paar kussen voor het slapen gaan en streelde mijn rug tijdens het tv-kijken, maar daarmee was alles gezegd. Een heftige, passievolle vrijpartij is er eigenlijk al sinds de kinderen er zijn, niet meer geweest. Sowieso kan ik alle keren sex op één hand tellen. Ik schat dat we het in vijf jaar tijd, hooguit vier keer hebben gedaan, waarvan één keer volledig de mist inging, omdat Daan niet stijf werd. Sindsdien is er geen enkele activiteit meer geweest.

Natuurlijk ben ik niet zomaar akkoord gegaan met een seksloos huwelijk. Ik vind het vreselijk. Dit is zo niet wie ik ben, wie ik wil zijn. Ik ben een gepassioneerde vrouw, wil geen broer-zusrelatie. Maar wat kan ik er tegen doen, anders dan zeuren? Ik kan hier geen MeToo-acties ondernemen. Zou ook niet weten hoe ik Daan in de stemming krijg. Als we een film kijken met een erotische scène erin, word ik daar acuut opgewonden van. Daan niet. Die ziet dat als het moment om drinken in te schenken of te gaan plassen. Hij wil er ook nooit over praten, terwijl het mijn favoriete gespreksonderwerp is.

Als partner en vrouw voel ik me eenzaam en totaal niet bevredigd. Om niet helemaal tegen een muur op te lopen en gefrustreerd te worden, doe ik aan soloseks. Ik merk dat ik anders ook kribbig tegen de kinderen word. Ik moet me af en toe ontladen. Als de ‘nood’ hoog is, kijk ik naar porno of fantaseer ik, terwijl ik masturbeer. Tegelijkertijd vind ik het zo leeg en eenzaam. Ik doe het ook altijd stiekem. Niet in bed, want dat is te confronterend. Meestal ga ik de logeerkamer annex linnenkamer in. In het nachtkastje heb ik mijn vibrator verstopt. Als Daan denkt dat ik de was ga vouwen, breng ik mezelf tot een hoogtepunt.

’s Nachts lig ik vaak te piekeren. Wat betekent een huwelijk nog als je geen erotiek deelt en geen sex meer hebt met elkaar? Omwille van de kinderen, de nog steeds aanwezige liefde en ons fijne huis, wil ik absoluut niet uit elkaar gaan, maar nog jaren zo aanmodderen ook niet. Door corona was Daan somberder dan ooit. Alle dingen die hem nog konden opvrolijken als voetballen met zijn maten, een biertje drinken in de kantine of kroeg, mochten niet meer. Ik heb lichte hoop dat nu dat weer mag en zijn dagelijkse stemming al beter wordt, hij straks ook weer wat wil uitspoken in bed. Maar ik ben ook bang dat hoe langer we wachten, des te moeilijker het is om weer te beginnen.”