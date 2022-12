De man van Margo (44) ging vreemd: “Zijn ontrouw was een geschenk”

Nadat de man van Margo (44) bekende dat hij vreemdging, ging zij naar zichzelf op zoek. Haar huwelijk kon ze niet redden, maar ze werd wel een gelukkiger mens.

“Laatst vroeg mijn dochter hoe het nou zat, met haar vader en mij. Wat nu eigenlijk de aanleiding was van onze scheiding. Ik had haar nog nooit verteld dat hij vreemdging. Ik vond dat niet aan mij en wilde hem niet in een kwaad daglicht stellen. Mensen vinden er namelijk meestal meteen wat van. En dat ik bij hem bleef, snappen de meesten niet. Je laat toch niet met je sollen? Mijn dochter reageerde ook zo: waarom accepteerde ik dat? Het antwoord is simpel: vanwege de liefde. Daardoor was weggaan geen optie. Dat hij het met andere vrouwen deed, had met hem te maken. Met zijn behoeftes. Niet met mij en al helemaal niet met de liefde tussen ons. Hij was geen dader en ik geen slachtoffer. Ik was een volwassen vrouw die onvoorwaardelijk van hem hield. Des te verdrietiger is het dat we uiteindelijk toch uit elkaar gingen. Ik had de boel voor de kinderen zo graag bij elkaar gehouden. En toch, als ik terugkijk, was zijn ontrouw een geschenk, waardoor ik nu een gelukkiger mens ben.

Voordat mijn ex zeven jaar geleden zijn ontrouw toegaf, was ik een andere vrouw. Ik was veel onzekerder, geloofde niet altijd in mezelf en had bevestiging nodig. Ik wilde gezien worden, me veilig en speciaal voelen en dat zocht ik voor een deel bij hem. Dat maakte me dus min of meer afhankelijk.”

Moeilijke weg

“Mijn ex heeft lang ontkend dat hij vreemdging, maar ik wíst gewoon dat het niet in de haak was. Hij was niet op rare tijden weg en gedroeg zich ook niet anders, maar ik voelde het aan alles. Na zijn bekentenis voelde ik in eerste instantie rust. Ik was dus niet gek. Daarna kwam de verwarring. Met wie is hij dan? Wat vindt hij daar? Is het alleen voor de seks? Is zij leuker? Ik voelde me afgewezen en niet gezien. Ik wist ook dat ik aan de slag moest met mezelf. Ik moest hiermee leren omgaan en ontdekken wat belangrijk was voor míj.

Ik kon leven met de open relatie die hij voorstelde. Hij was niet mijn bezit, uit liefde gunde ik hem vrijheid. Niet dat ik zelf behoefte had aan andere mannen. Dat vond ik veel te ingewikkeld. Ik zocht geen lust, ik wilde liefde en verbinding, het liefst van mijn eigen man. In die periode hield ik veel rekening met zijn behoeftes en verlangens. Dat veroorzaakte erge pijn. En ik ontdekte veel over mezelf. Over al die ideale plaatjes in mijn hoofd, over hoe afhankelijk ik me opstelde en mijn onmacht. Maar hoe wanhopig ik soms ook was, ik voelde dat ik op de goede weg was. Het voelde alsof ik wakker werd, op eigen benen leerde staan en daardoor een sterker mens werd.”

Toch uit elkaar

“Het beste wat ontrouw je kan brengen, is dat je er samen over praat en je emoties kunt delen. Dan kun je groeien en wordt de relatie sterker. Mijn ex wilde dat niet. Hij is geen prater. Ik wilde weten waarom hij met andere vrouwen wilde zijn, wat het hem bracht. Ik wilde open- en eerlijkheid, het begrijpen, maar hij wilde het me niet uitleggen. Dit is uiteindelijk de reden dat we uit elkaar zijn gegaan. Niet de ontrouw, maar wel wat het blootlegde; mijn liefde voor hem was groot, maar écht praten konden we niet met elkaar. Omdat mijn ex me niet kon geven wat ik nodig had, stelde hij voor om uit elkaar te gaan. Ik was er kapot van, maar wist ook dat het niet anders kon. Ik ben dankbaar dat we nog steeds goed met elkaar omgaan en voor wat ik heb geleerd. Door zijn ontrouw heb ik mezelf weer gevonden en weet ik wat voor mij belangrijk is in een relatie. Dat laat zich in één woord vatten: verbinding. Ik heb nu zo’n relatie, met een man met wie ik alles kan delen en hij met mij. En dat is heerlijk.”