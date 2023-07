De man van Marja (64) overleed net na hun emigratie naar Italië: “Heel Nederland zag mijn verdriet”

Marja Dekkers (64) had met haar man Hans en drie vrienden een droom: een groepsaccommodatie in Italië. Het project werd gefilmd door het programma ‘Ik vertrek’, toen Hans tijdens het klussen door een noodlottig ongeluk overleed.

Deborah Ligtenberg Privébeeld

“Onze vriend Renzo wilde ons 22 jaar geleden zijn roots laten zien: de Italiaanse streek Friuli. ‘Jullie gaan altijd maar naar Spanje, kom nou eens een keer naar Italië.’ Vooruit dan maar, Hans en ik besloten op zijn aanbod in te gaan. Renzo had niets teveel gezegd, het bleek een paradijs: bergen, meren, prachtige natuur, het heerlijke Italiaanse eten en wijnen en geen massatoerisme. Je wordt er niet in het Engels of Duits aangesproken, de streek is heel Italiaans. Hans en ik waren er weg van, keerden keer op keer terug en raakten zo ingeburgerd, dat we begonnen te dromen van een leven in Italië. We hadden een vloerenbedrijf en werkten ons leven lang hard. Hoe zou het zijn om een nieuw bestaan op te bouwen in Italië en werk te combineren met genieten van die schitterende omgeving waarin we allebei zo tot rust kwamen? We besloten ervoor te gaan. Als je blijft dromen, zit je over twintig jaar nog steeds op dezelfde bank.

Wreed verstoorde Italiaanse droom

We verkochten ons huis, kochten een klein huisje terug om in Nederland bij onze dochters en kleinkinderen te kunnen zijn en investeerden in Casa Tramonto Friulano: een authentiek huis in het dorpje Borgo Polaz. We wilden er appartementen verhuren en groepsreizen verzorgen door Friuli. Niet alleen, samen met onze goede vrienden Ada, Wim en Renzo. Én de cameraploeg van Ik vertrek. Onze aflevering had een mooie uitzending over het realiseren van onze Italiaanse droom moeten worden, maar door Hans’ plotselinge overlijden na een ontzettend ongelukkige val tijdens het klussen, werd het totaal iets anders. Heel Nederland zag mijn kwetsbaarheid en verdriet. En mijn wanhoop omdat ik vanwege corona niet werd toegelaten tot het ziekenhuis waarin hij lag. Toch ben ik dankbaar dat Ik vertrek erbij was. Wie heeft er nou zulke mooie beelden van haar man die zo gelukkig was in Italië? Op het krijgen van onze kinderen na, was het de mooiste tijd van ons leven. Toen we nog in Nederland waren, hadden we allebei ons werk, dit was sámen. Heel intensief bij elkaar, een heerlijke tijd.

In alles aanwezig

‘Leef je leven en wacht niet tot later, totdat je met pensioen bent. Leef nú!’, dat wilden Hans en ik uitdragen. Ik mis hem verschrikkelijk, toch ben ik blij met de stap die we hebben gezet. Samen met Ada, Wim en Renzo heb ik het plan doorgezet, ik weet zeker dat Hans dat zo had gewild. Die man had zo’n drive, na zijn dood was opgeven eigenlijk geen optie. Daardoor heb ik nu een heel ander leven met veel nieuwe uitdagingen. Niet vastgeroest in oude gewoontes, maar elke dag brengt iets nieuws. Zonder Hans, dat is wel heel verdrietig. Dat onze droom Hans zijn leven kostte, zie ik niet zo. Het klopt, door die val scheurde zijn nier waardoor hij uiteindelijk overleed, maar je weet nooit wat er was gebeurd als we in Nederland waren gebleven. Meer dan ooit ben ik ermee bezig dat je leven zomaar over kan zijn, dat je er dus maar beter wat moois van kunt maken. Ik ben er trots op dat dit lukt. Ik mis Hans elke dag, maar in Italië is hij in alles aanwezig. Overal zijn mooie herinneringen met hem. In ons huis hangt zijn rode bodywarmer aan de kapstok, zijn schoenen staan eronder. Hans is er nog een beetje, dus daar moet ik zijn.”