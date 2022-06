De menopauze, niet te verwarren met de overgang, is de laatste menstruatie. Oftewel: je bereikt de menopauze als je twaalf maanden niet ongesteld bent geweest. De laatste menstruatie valt meestal in het begin van de tweede helft van de overgang.

Voor elke vrouw voelt de menopauze anders. Niet zo gek, want elk lichaam en elke hormoonhuishouding is anders. Er is echter een aantal vaak voorkomende signalen die wijzen op de menopauze.

Hieraan kun je de menopauze herkennen

Onregelmatige menstruatie

Voordat je in de menopauze komt, is er een periode die ook wel de perimenopauze genoemd wordt. Dit is de periode waarin je menstruatie onregelmatiger wordt en de klachten beginnen. De meeste vrouwen komen in deze fase na hun 45ste levensjaar.

Vaginale veranderingen

Niet alleen wordt je vagina droger in de menopauze, er verandert nog meer daar beneden. De huid van de vagina wordt bij het ouder worden dunner en minder elastisch, als gevolg van de dalende oestrogeen- en androgeenniveaus. Daarom kan seks pijnlijker zijn.

Opvliegers

Warmte- en zweetaanvallen zijn misschien wel de bekendste ‘symptomen’ van de menopauze (en de overgang). Door hormonale veranderingen kun je last hebben van zogenoemde opvliegers en nachtelijk zweten. Heb je hier veel last van, bespreek dit dan gerust met de huisarts.

Stemmingswisselingen

Het kan van dag tot dag (en zelfs van uur tot uur) verschillen hoeveel last je hiervan kunt hebben, maar stemmingswisselingen, hoe vervelend ook, horen nu eenmaal bij de menopauze. Als je het moeilijk vindt om hiermee om te gaan, of je ervoor schaamt, is openheid toch vaak de beste strategie. Op die manier weten de mensen om je heen wat er aan de hand is.

Klachten die (ook) vaak voorkomen in en rondom de menopauze:

Opvliegers en nachtelijk zweten

Gedeprimeerdheid

Vermoeidheid of moeheid

Prikkelbaarheid

Concentratiemoeilijkheden

Migraine of hoofdpijn

Slaapstoornissen

Gewichtsverlies

Verlies van interesse in seks

Onregelmatige menstruatie (die uiteindelijk helemaal ophoudt)

Vaginaal ongemak

Angst- en/of paniekaanvallen

Depressie

Urineverlies en/of herhaalde urine-infecties (UTI’s)

Gewrichtspijn en/of pijnlijke spieren

Opgeblazen gevoel

Vergeetachtigheid

Gevoelige borsten

