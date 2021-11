De moeder van Natascha (45) gelooft in complottheorieën: “Ze wordt steeds angstiger”

“Ze stuurde me een filmpje door. Iemand had op YouTube een heel relaas in elkaar gezet over hoe het coronavirus is bedacht om de symptomen van 5G straling te verbloemen. Zij beweerde dat overheden tot alles in staat zijn en dat we echt heel goed moeten oppassen. Met alle filmpjes die ze stuurde ging ik uit op onderzoek bij andere bronnen, namelijk échte journalisten en wetenschappers. Die informatie stuurde ik haar. Het was allemaal aan dovemans oren gericht.

“Urenlange discussies hadden we, over haar wantrouwen in de overheid. Het hielp niks dat ik met allemaal andere feiten aankwam. Haar bronnen nam ze klakkeloos aan, mij noemde ze kortzichtig. Ze was er van overtuigd dat de coronavaccinatie tot auto-immuunziektes zou leiden, ook daarover had ze weer een filmpje gezien. En ook was het Bill Gates die de wereldbevolking wilde terugdringen want van het vaccin zou je onvruchtbaar worden.

“In de supermarkt weigerde ze een mondkapje te dragen en als ze er op aangesproken werd dan riep ze: ‘Het coronavirus bestaat niet!’

“Wat ik het ergste vond, was dat ik bijna ging hópen dat ze het ook zou krijgen. Dan kon ze zelf ervaren dat corona wel degelijk bestaat en niet een ‘gewoon griepje’ is.”

Andere tijden

“Complottheorieën hoorden voor mij in een andere eeuw thuis. Bij de tijd van de pestuitbraak in de middeleeuwen, waar de joden de schuld van kregen. Met de beperkte kennis van toen werd er gewoon helemaal niks van begrepen dat mensen bij bosjes neervielen en dat de joden, dankzij hun betere levensstandaard en goede hygiëne, in veel mindere mate ten prooi vielen aan deze ziekte. Nu lachen we om zo’n beredenering en weten we dat het de ratten waren die deze besmettelijke en dodelijke ziekte verspreidden.

“Zulke kortzichtige conclusies komen vandaag de dag niet meer voor. Dacht ik. Totdat de coronapandemie zijn intrede deed en mijn eigen moeder een complotdenker bleek.”

De kluts kwijt

“Een tijdlang heb ik afstand van mijn moeder genomen. Ik had het helemaal gehad met al die discussies met haar. Op het moment dat ze zelfs sympathie voor Donald Trump bleek te hebben en kwaad was omdat er bij de verkiezingen was gefraudeerd, bereikte ik mijn limiet. Was ze nou echt de kluts kwijtgeraakt?

“Voor de goede orde: mijn moeder heeft zich heel haar leven ingezet voor vrouwen met een migratieachtergond, om ze via taallessen en scholing zelfstandiger te maken. En uitgerekend mijn moeder zou nu sympathie hebben voor een man die de rechten en de gelijkwaardigheid van vrouwen en migranten compleet ondermijnd? Een man die het hardnekkig blijft hebben over het ‘Chinese virus’ en denkt dat het als biowapen bedoeld is?

Ik liet haar weten dat ik even afstand van haar wilde nemen. Ze stuurde me vervolgens een kaartje met de tekst: ‘Let goed op. Er is nu veel wat je niet weet.’ Toen ik dat las kon ik wel janken. Wat is er toch met haar gebeurd?”

Wantrouwen

“Van alles heb ik geprobeerd: haar van andere informatie te voorzien, door te vragen naar haar bronnen, het onderwerp doodzwijgen. Maar ze heeft nou eenmaal haar tanden in het onderwerp corona gezet en dagelijks praat ze erover. Als ik haar nu spreek en ze begint over Trump, 5G, Bill Gates en ga zo maar door, dan manoeuvreer ik het onderwerp geleidelijk aan naar iets anders.

“Ik vind complottheorieën gevaarlijk. Het zaait angst, wantrouwen en verdeeldheid. Er worden wetenschappers, medici, politici en journalisten beschuldigd. Dat de NOS niet meer met het NOS-logo kon rondrijden, is een aantasting van de persvrijheid. Ik erger me dat journalisten worden gewantrouwd en dat elke halvegare die iets op YouTube beweert wordt gezien alsof hij of zij alle kennis in pacht heeft. Maar maak dat mijn moeder maar eens duidelijk. Zij zegt dat ik me niet goed wil verdiepen in het onderwerp. Dan ben je toch uitgepraat?”

Eenzaam en angstig

“Als we elkaar nu zien, wil ze letterlijk afstand houden omdat ik gevaccineerd ben. Volgens haar stralen gevaccineerden iets uit waar je als niet-gevaccineerde last van kan krijgen. Vraag me niet hoe dat precies zit, daar heb ik niet naar doorgevraagd.

“Ik zie haar niet alleen angstiger maar ook eenzamer worden. Na het overlijden van mijn vader stond ze gelukkig nog midden in het leven. Nu stoot ze mensen van zich af en wordt haar sociale netwerk kleiner. Op de golfvereniging, waar ze graag komt, mag ze het clubgebouw niet meer binnen omdat ze niet gevaccineerd is.

‘Mam, kun je al die complottheorieën misschien loslaten en gewoon genieten van het leven zoals het zich aandient?’, vroeg ik haar. Maar dat lukt haar niet. Ze zegt dat ze niet haar ogen kan sluiten voor wat hier allemaal gebeurt. En ik moet met lede ogen aanzien dat de moeder die ik kende, er niet meer is.”

Interview: Laura van der Meer