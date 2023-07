De moeder van neuroloog Myrthe (42) verongelukte met haar e-bike: “Een fietshelm had haar leven kunnen redden”

Myrthe Boss (42) is neuroloog in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Haar moeder kwam noodlottig ten val met haar e-bike en overleed aan haar verwondingen. “Dit ongeluk had voorkomen kunnen worden.”

Laura van der Meer Privébeeld

“Als klein meisje zei ik al dat ik later dokter wilde worden. Als dokter kan ik immers andere mensen helpen, dat wilde ik het liefst. Als neuroloog weet ik natuurlijk dat ik niet iedereen kan helpen. De hersenen zijn een heel complex en kwetsbaar orgaan. Regelmatig zie ik patiënten met hersenletsel na een ongeval en ik ken de gevolgen van het letsel op langere termijn. Dat is de reden waarom mijn kinderen van jongs af een helm dragen op de fiets. Zij vallen onder mijn verantwoordelijkheid, met mijn moeder heb ik het nooit over het gebruik van een helm gehad. Ergens denk je: ons zal toch niet iets ernstigs overkomen. Op een zondagochtend kwam mijn 63-jarige moeder toch heel ongelukkig ten val toen ze op haar e-bike reed. Een helm had deze klap op kunnen opvangen. Dit ongeluk heeft een gat in ons gezin geslagen. Het had voorkomen kunnen worden.

Nooit meer wakker geworden

In de winter van 2019 kreeg ik een telefoontje van mijn broer. Onze moeder reed op haar e-bike op een rotonde en had voorrang. Een automobilist zag haar over het hoofd. Ze probeerde de nog auto te ontwijken, maar kwam daarbij ongelukkig ten val en klapte met een enorme smak met haar hoofd tegen de stoeprand. Van mijn broer hoorde ik dat het ambulancepersoneel haar had gereanimeerd. Als je zoiets hoort weet je als arts: dit is niet goed. Het is op dat moment moeilijk om het besef te laten indalen dat het hier om je moeder gaat. De eerste scan die in het ziekenhuis van haar hersenen is gemaakt, viel relatief mee. Die avond werd er nog een scan gemaakt en daarop was duidelijk te zien dat het niet goed was en dat ze ernstig hersenletsel had. Overal in de hersenen had ze kneuzingen opgelopen. Nergens anders was ze gewond, ze ving de val tegen de grond volledig met haar hoofd op. Mijn moeder lag aan de beademing en na 24 uur werd beoordeeld of er verbetering was opgetreden. Dat was niet zo. Mijn moeder is niet meer wakker geworden. Na twee dagen hebben de artsen de beademing gestopt en is ze overleden.

Daarom is een helm zo belangrijk

Ik weet niet of ze heeft meegekregen dat haar gezin de laatste twee dagen van haar leven aan haar bed zat. Voor mezelf was het belangrijk om bij haar te zijn, om te bevatten wat er met haar was gebeurd en om het te laten indalen. Ze was helemaal alleen toen ze van haar fiets viel. Ik ben blij dat ze niet alleen was toen ze overleed, dat we afscheid van haar konden nemen en dat ze was omringd met liefde. Hoe groot het gemis ook is, ik vind het belangrijk om naar het positieve te blijven kijken. Op het ‘waarom’ krijg ik toch geen antwoord. Mijn moeder had voorrang, ze reed helemaal niet hard en toch is ze verongelukt. Alle verkeersdeelnemers maken weleens een fout. Een ongeluk zit nou eenmaal in een klein hoekje, dit kan iedereen overkomen. Natuurlijk dacht ik nadien: had ik het met mijn moeder maar wel over het dragen van een helm gehad. Haar overlevingskansen waren veel beter geweest als ze er eentje had gedragen. Het gemis blijft een litteken. Je kunt de tijd niet terugdraaien. Wat dit ongeluk wel duidelijk maakt is waarom het zo belangrijk is om een fietshelm op te zetten. Een jaar na het ongeluk plaatste ik een bericht op LinkedIn waarin ik schreef wat er met mijn moeder was gebeurd. Op die manier kwam ik in contact met verschillende neurologen en andere specialisten uit het hele land die patiënten met hersenletsel behandelen. Samen richtten we de denktank ‘Artsen voor Veilig Fietsen’ op. Hierdoor is, samen met de Hersenstichting en het HersenStrijd Fonds, de Landelijke Dag van de Fietshelm geïnitieerd en hebben partijen als Veiligheid.nl, de ANWB en Veilig Verkeer Nederland zich bij ons aangesloten.

Bescherm ouderen en kinderen

Ik strijd niet voor de verplichting van de fietshelm. Bewegen is belangrijk en ik zou niet willen dat mensen hierdoor minder snel op de fiets stappen. Ik vind wél dat we de kwetsbare groepen moeten beschermen, zoals ouderen en kinderen. Ouderen hebben vaker moeite met balans, zijn niet gewend aan de hoge snelheid van een e-bike of gebruiken medicatie die hun bloedstolling beïnvloedt, waardoor ze ernstiger gewond raken na een val. Kinderen hebben minder goed overzicht in het verkeer, ze rijden roekelozer omdat ze niet altijd goed situaties kunnen inschatten. Mijn kinderen dragen van jongs af aan een helm en zijn niet anders gewend. “Mama, ik wil dat jij nu ook een helm draagt”, zeiden ze nadat hun oma was overleden. Dat ben ik ook gaan doen, ook al rij ik op een antieke bakfiets zonder trapondersteuning. In Denemarken loopt al jaren een campagne om de fietshelm te promoten. Daar zie je dat mensen, ook volwassenen, juist raar worden aangekeken als ze geen helm dragen. Ik hoop echt dat ook bij ons de fietshelm bij het straatbeeld gaat horen en het een automatisme wordt. Ongelukken kunnen we niet vermijden. Het gaat om preventie. Artsen zien steeds meer fietsers hersenletsel oplopen. Het feit dat ik mijn moeder verloor aan hersenletsel is niet voor te stellen en ontzettend heftig. Onze hersenen zijn kwetsbaar, daar moeten we zuinig op zijn. Het dragen van een simpele fietshelm kan heel veel leed voorkomen.”