“Ik lees de Libelle al zeventig jaar”, zegt mijn oma Annie (90) met een glimlach. Mijn mond valt open van verbazing. Ik ben zelf dertig en zolang ik mij kan herinneren, ligt de nieuwste Libelle in haar woonkamer als ik bij haar op bezoek ga in de Achterhoek. Als kind vond ik het geweldig om meteen bij aankomst Jan, Jans en de kinderen te lezen. Nu lees ik ook de rest van het blad. Mijn oma leest het liefst de columns, Anne-Wil is haar favoriet. Als ze het blad uit heeft, legt ze het klaar voor een vriendin. Ze vertelt dat ze begon met lezen toen ze op haar twintigste trouwde en bij haar schoonfamilie in huis ging wonen. Haar schoonmoeder had een abonnement. Ze woont nog steeds op hetzelfde adres waar de Libelle dus al meer dan zeven decennia wordt bezorgd. Ik denk dat mijn lieve oma een van de trouwste lezeressen van Nederland is. En ik hoop dat ze dat nog lang kan blijven.

Babette