De mooiste brief: “Als het beste is wat ik het meest liefheb, dan is dat voor mij het hoogst haalbare”

Soms vraag ik me af of mijn leven wel genoeg betekenis heeft. In onze wereld lijkt het af en toe wel alsof je pas iemand bent als je een miljoenenpubliek bereikt. Een veteraan wordt geridderd nadat hij miljoenen heeft gedoneerd. Zou dat ook zijn gebeurd als hij achthonderd pond uit zijn naaste kring had opgehaald? Ik sta ook stil bij mijn eigenwaarde. Ben ik pas geslaagd als schrijver als ik een internationale bestseller aan Hollywood heb verkocht? Ben ik pas echt waardevol als leidinggevende als ik word verkozen tot manager van het jaar? We leren vaak dat we het beste uit onszelf moeten halen en het hoogst haalbare moeten nastreven. Maar wat is het beste?

Als het beste is wat ik het meest liefheb, dan is dat voor mij het hoogst haalbare. Dus geniet ik van een mooi stukje dat ik schrijf. Ik voel me van waarde als ik een collega help. Mijn mueslireep gaat naar een meisje dat van haar paard is gevallen. Ik help een oude dame met haar rollator. Zachtjes borstel ik het haar van mijn oma. Een miljoenenpubliek zal ik niet bereiken, maar als ik elke dag een stukje liefde deel, kom ik een heel eind.

Ari Schol