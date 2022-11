De mooiste brief: “Als ik een ster zie, vertel ik je hoe mijn dag is geweest”

In Libelle 9 las ik een stuk over afscheid nemen. Op de achtergrond hoorde ik Ave Maria van Caccini op de radio. De tranen kwamen spontaan omdat ik dacht aan de dag dat jij stierf, mijn zusje. Jij was jonger dan ik en in onze kinder- en jeugdjaren verkenden we samen ‘de wereld’. In december 2020 ben je ingeslapen na veel pijn in de laatste jaren. De dag daarvoor las ik jouw herinneringen voor die ik had opgeschreven. Je hield mijn hand vast en zei telkens zachtjes “dank je wel”. Zo heb ik afscheid van je kunnen nemen, maar nu is het zo stil.

Af en toe een traan als ik iets met je zou willen delen. Zoals op 4 mei vorig jaar, toen een prachtige regenboog verscheen. Wat zou ik je graag de foto’s laten zien. Ik zou zo graag een arm om je heen slaan en praten over alles wat we hebben beleefd. Als ik een mooie ster aan de hemel zie, vertel ik je hoe mijn dag is geweest.

Het was goed zo, jij was klaar met het leven en de pijn. Nu ben je weer bij papa en mama. Voor mij zijn de herinneringen warm en waardevol, maar het is zo stil.

Hermien