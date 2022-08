Ik ben slachtoffer van een medische misser tijdens het plaatsen van een bekkenbodemmatje met een schroef in mijn rug. De schroef werd verkeerd geplaatst en ineens lag ik in bed in plaats van dat ik eraan stond, zoals voorheen vanwege mijn werk als verpleegkundige. Ik had ondraaglijke pijn in mijn blaas, vagina en rectum naar mijn rug en terug. Ik werd van het kastje naar de muur gestuurd, omdat niemand het meer wist. Ik wilde als gespecialiseerd verpleegkundige overal de controle over houden, maar door pijn en uitputting was ik niet meer assertief. Samen met de liefde van mijn leven ging ik zelf op zoek naar goede zorg en heb ik ware engelen ontmoet die mij wel goed hielpen. Er volgden acht grote operaties in diverse ziekenhuizen. Ondertussen speelde er een letselschadezaak en werd ik arbeidsongeschikt. Er bleek onherstelbare schade aan een groot zenuwnetwerk voor de wervelkolom met blijvende zenuwpijn. En als klap op de vuurpijl een stoma. Ik heb alle fasen van rouw doorlopen: ontkenning, woede, onderhandelen, depressie en berusting. Er is een Renate vóór en een Renate na de schroef, maar ik ben gelukkig met mijn nieuwe leven en ben mijn bizarre humor nooit kwijtgeraakt. Mijn verhaal is ook het verhaal van een stabiele relatie en van de kracht van de liefde die ik krijg van al mijn dierbaren: mijn man, kinderen, vrienden en ex-collega’s die mij onvoorwaardelijk hebben gesteund.

Renate Evertse