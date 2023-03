De mooiste brief: “Blij proostten we op onze ontmoeting”

In mei 2017 liepen we door de straten van Florence. Nadat we een paar monumentale gebouwen hadden bekeken, stelde ik voor iets te drinken. Toen we langs een rechtbank liepen, kwamen drie mannen in pak van de stenen trap af. “Op dat soort mannen zou ik kunnen vallen”, zei jij. Lachend vervolgde je: “Maar ik vermaak me zonder ook prima.” Ik maakte een foto van je voor het gebouw en we liepen door. Je vertelde dat je moeder je alleen heeft opgevoed. “Mijn vader woont hier ergens in Italië, maar die heb ik nooit gemist.” Je haalde je schouders op: “Ik zou ook prima een kind alleen kunnen opvoeden. Dan moet ik wel opschieten, anders ben ik te oud.” We proostten blij op onze ontmoeting tijdens deze wandelvakantie. Daarna hielden we contact. In 2020 werd Roderik en twee jaar later Lieselot geboren. In april had je droevig nieuws: er was borstkanker vastgesteld met uitzaaiingen naar de wervels. De dag na kerst zat ik met vijftig andere genodigden in een aula naar dia’s van jou te kijken. We zagen foto’s van toen je klein was, hoe je Roderik voorlas op bed en Lieselot met een kaal hoofd haar fles gaf. Lieve Femke, je bent voor eeuwig gegrift in mijn gedachten.

Loes