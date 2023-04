De mooiste brief: “Chemotherapie, bestraling, wat was ze ziek! Maar zó positief”

Het begon drie jaar geleden toen ik zat te facetimen met mijn zus in Australië. Met tranen in haar ogen vertelde ze dat ze borstkanker had. Ik hoefde er niet lang over na te denken: samen met mijn oudere zus reisde ik twee maanden daarna naar Australië. Chemotherapie, bestraling, wat was ze ziek! Maar zó positief. “We gaan ervoor, meiden”, zei ze. Wat was het afscheid verdrietig toen we weer naar huis gingen. Maar ze krabbelde weer op, met haar glimlach en gezellige babbel. Afgelopen najaar kregen we te horen dat ze een tumor heeft in haar hoofd, de ergste gradatie. Nu, na drie jaar, gaan we weer dezelfde reis maken. Ik vroeg haar waar ik haar blij mee kon maken. Haar antwoord was dat ze zo graag nog wat Libelles zou lezen. Die liggen nu klaar. Wat zal het afscheid zwaar zijn.

Colette