De mooiste brief: “Dankzij Libelle werd ons contact steeds beter”

Mijn schoonmoeder van 97 woont nog zelfstandig, maar is slechtziend en bijna doof. Toen zij Libelle niet meer kon lezen, moest die na 72 jaar lidmaatschap worden opgezegd. Het emotioneerde me en mijn man begreep dat niet zo goed. Het was toch maar een blaadje? Ik probeerde uit te leggen dat Libelle altijd de verbindende factor is geweest tussen mij en zijn moeder. Die band was in het begin moeizaam, maar na enkele jaren hadden we een gemeenschappelijke interesse en dat was Libelle. Door de jaren heen heeft ze veel meegemaakt: het verlies van haar schoondochter, man en zoon. De verhalen van Anne-Wil en van anderen die dat ook hadden meegemaakt, steunden haar. En zo konden we steeds beter over taboe-onderwerpen en familieaangelegenheden praten. Als ik bij haar op visite was, las ik de tijdschriften. Toen stelde ik voor om ze mee te nemen naar het ziekenhuis waar ik werk, om ze daar op de leestafel in de wachtkamer te leggen. En zo ontstond een dankbaar gebruik van de ‘blaadjes’. Inmiddels heb ik zelf een abonnement, sinds een paar weken valt nu mijn favoriete tijdschrift bij mij op de mat. Lieve ma, ik heb je beloofd een briefje naar Libelle te sturen om dit verhaal te vertellen. Dank je wel voor al die jaren dat ik al die Libelles van jou kreeg. Je schoondochter.

De schrijfster krijgt een mooie ketting met een vergulde Libelle-hanger, speciaal ontworpen voor de mooiste brief in Libelle.