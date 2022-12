De mooiste brief: “Elke keer als ik dat kerstliedje hoor, kom ik mijn meisje weer even tegen”

Als klein meisje vond mijn jongste dochter het prachtig om jarig te zijn op 1 december, de start van de feestmaand. December was voor haar een maand vol warmte. Tot ze begin 2007 ernstig ziek bleek. Er volgden operaties, complicaties, chemo’s en bestralingen. Eind september werd ze schoon verklaard. Ze verheugde zich meteen op kerst. Op Tweede Kerstdag zat ze stilletjes tussen ons in, kerstfilms kijkend, daar hield ze zo van. Toen begon ze te huilen. Ze was zo dankbaar voor deze kerst en tegelijkertijd zo bang dat het misschien haar laatste zou zijn.

De lente daarop moest ze het leven loslaten. De ziekte was terug. Het afscheid was zo pijnlijk en tegelijk hartverwarmend, liefdevol. Precies zoals ze zelf in het leven stond. The power of love, haar ultieme kerstsong, klonk. Het liedje is elke kerstperiode overal te horen en dan kom ik mijn meisje weer even tegen. December was voor haar zo bijzonder, maar het maakt me ook intens verdrietig. Kerstmis verloor alle magie, maar hield enigszins glans dankzij mijn andere dochters en hun kinderen. Tot zij in 2015 besloten alle contact te verbreken. Wat overblijft is leegte, stilte, verdriet en kostbare herinneringen.

Christa Jongkind