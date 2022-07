De mooiste brief: “Elke keer liggen we in een deuk om mijn gestuntel”

Tranen van geluk

Het subtropisch zwemparadijs is de laatste plek waar ik wil zijn, maar ik heb het Evi beloofd. En ook dat ik alle glijbanen zou proberen. Nu gaan we door de wildwaterglijbaan. Al snel blijf ik hangen in een rond badje tussen twee delen van de glijbaan, het lukt me niet om naar het volgende stuk te komen waar Evi inmiddels allang is. Ze komt teruggelopen, tegen de stroming in om te kijken waar ik blijf. Ze ziet mij als een soort spartelende vis en moet keihard lachen. Ik lach met haar mee. Als we uiteindelijk het einde bereiken, lachen we nog steeds. We gaan nog een keer en natuurlijk lukt het me weer niet. Elke keer liggen we in een deuk om mijn gestuntel. Dan realiseer ik me opeens: ik heb in tijden niet zo veel lol gehad. Om naar een tropisch zwemparadijs te gaan en mezelf in badpak onder de mensen te begeven moest ik een enorme drempel over. Het was een wens van mijn dochter dat ik ook eens meeging zwemmen. Juist door de controle los te laten, belandde ik in deze absurde situatie en ik zou het zo weer doen. Mijn tranen van geluk en blijdschap leken op, maar ik heb ze gelukkig nog. Samen lachen met mijn dochter is goud waard.

Selma