De mooiste brief: “Elke vrijdag is onze bubbel van verbondenheid”

Wie had dat ooit gedacht, dat ik een brief zou schrijven over de invloed van Libelle op mijn tante en mij! Ploon, afkorting van Appelonia, is mijn peettante. Mijn lievelingstante, bij wie ik als kind veel vakanties doorbracht. Ze vertelde dat haar moeder de Beatrijs las, later hernoemd tot Libelle en dat zij Libelle cadeau kreeg toen ze ging trouwen. Ze is nog steeds geabonneerd. Zo lang is de Libelle al bij mijn 82-jarige tante in de familie. Bij haar was het vaste prik dat ik de stapel Libelles doorlas.

Ik begon altijd met Jan, Jans en de kinderen. De echte verhalen nam ik tijdens de afwas met haar door. Dat leidde altijd tot boeiende gesprekken over het leven. En nu woont ze in een verpleeghuis, heeft ze een vorm van dementie. Nog steeds lezen we elke week samen de Libelle. Het is een mooie manier om herinneringen op te halen. En het is een lieve manier om het heden binnen te halen.

Elke vrijdag is onze bubbel van verbondenheid. Natuurlijk hoop ik voor haar dat deze brief een plekje krijgt in jullie blad, zodat ze weet hoeveel ik van haar hou en haar beschouw als mijn tweede moeder.

- Irene