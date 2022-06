De mooiste brief: “Elke zomer gaat mijn man alleen op vakantie, ik gun hem dat zo”

Tijdens een vakantie in Frankrijk zaten mijn man en ik op een avond voor de caravan. Een stukje verderop stond een piepklein tentje. Ernaast stond een fiets met flinke tassen en voor het tentje zat een man voor zich uit te staren. Na een tijdje scharrelde hij wat met een pannetje op een brandertje en ging vervolgens alleen eten. Ik vond het zielig en fantaseerde hardop dat hij vast zijn vrouw had verloren en nu alle plekjes ging bezoeken waar ze samen zo gelukkig waren geweest. Mijn man zei: “Zielig? Helemaal niet! Die man is alleen op stap en zijn vrouw is gewoon thuis. Het lijkt mij ook heerlijk om als ik gepensioneerd ben alleen op de fiets eropuit te trekken.”

De laatste jaren van zijn werkzame leven kreeg die gedachte steeds meer vorm. Vele uurtjes bracht hij door in de outdoorwinkel om alles aan te schaffen wat hij daarvoor nodig had. Toen hij op een vrijdag met pensioen ging, vertrok hij de zondag daarna bepakt en bezakt per fiets in de stromende regen. Hij genoot en de trend was gezet. Elke zomer vertrekt hij met een bepakte fiets en zijn tentje en maakt hij schitterende fietstochten. Hij komt altijd weer met prachtige verhalen terug. Ik gun hem dit zo. De rest van de zomer trekken wij samen veel eropuit, inmiddels met onze camper. Maar dit stukje is van hem, gebaseerd op dat ene moment op die camping in Frankrijk. Die man in dat tentje moest eens weten.

Liesbeth van den Boogaart