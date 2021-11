De mooiste brief: “Goliath, na drieëndertig jaar mis ik je nog altijd”

Ik mis je

In 1978 hadden we allebei een bijbaantje bij de supermarkt. We ontdekten dat ik op de middelbare school bij je vriendin in de klas had gezeten en hadden meteen een klik. Toen ik met mijn jeugdvriendje trouwde, was jij op ons feest. Jij trouwde met mijn klasgenootje van destijds, werd onderwijzer en wij bleven vrienden.

Tot je longkanker kreeg. Je had nooit gerookt. De chemokuren leken aan te slaan. Je werd schoon verklaard en daarom hield je een groot feest. Jij en je vrouw spraken jullie kinderwens uit en iedereen hoopte op het allerbeste. Maar de kanker zaaide uit en je werd opgenomen in het ziekenhuis. Je was pas achtentwintig. Je lieve vrouw heb ik daar niet gezien, zij was elders opgenomen, omdat ze de situatie niet aankon en zonder jou niet verder wilde leven.

Op een avond belde je moeder en zei dat ik moest komen voor het donker werd, als ik je nog wilde zien. Ik heb je hand vastgehouden, omdat jij dat fijn vond, en gezegd dat ik er meer voor je had moeten zijn. Die nacht ben je gestorven. Ik herinner me niet veel van de uitvaart. Dat het druk was en jij en je vrouw naast elkaar zijn begraven. Ik kan het nog altijd niet opbrengen het graf te bezoeken.

Tijdens mijn scheiding ben ik je afscheidsprentje kwijtgeraakt. Ik googel al jaren op een foto van je, maar kan niets vinden. Ik zie je voor me, ook zonder foto: een lieve, lange, bescheiden man, die zichzelf – omdat hij zo mager was – met veel humor Goliath noemde. Goliath, na drieëndertig jaar mis ik je nog altijd.

Carly Brentjens