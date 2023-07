De mooiste brief: “Haar abonnement opzeggen? Dat nóóit!”

Ik koop een Libelle en denk aan mijn moeder. Hoe zij met haar blad op schoot rechtop zat te lezen, de benen in nylons gestoken. Zolang ik me herinner, viel het blad wekelijks in de brievenbus. In tijden dat er bezuinigd moest worden, opperde één van de kinderen het abonnement op te zeggen. Voor het eerst stond mijn moeder op haar strepen: “Nee, dat is míjn pleziertje.” Niemand durfde te protesteren, want nooit vroeg mijn moeder iets voor zichzelf. Ik heb nog een boek met ingebonden jaargangen uit 1949, tussen sommige bladzijden steekt een papiertje. Bij een breipatroon ‘Voor koning winters laatste dagen’: een trui met ingebreid motief. Ze had wat aantekeningen gemaakt, zoals: ‘aan de schouder 3x14 steken afkanten, 40 steken op een naald’. Ongetwijfeld heeft ze de trui ooit gebreid voor zichzelf. Ik kan me bijna voorstellen hoe de breipennen in haar handen in snel tempo de wol verwerkten en hoe ze er moet hebben uitgezien in haar creatie.

Vera Oor