De mooiste brief: “Het is de laatste keer dat we je uitzwaaien, want je komt niet meer thuis”

Mijn papa kan alles

Al vroeg in mijn leven wist ik het zeker: mijn papa kan alles. Tijdens mijn eerste palmpasenoptocht droeg ik een door hem gemaakte stok met een ingenieus bevestigd plateau waarop het fabeltjesbos zich bevond. De stok leverde me de eerste prijs op. De jaren daarna wonnen we paasoptochten met palmpasenstokken voorzien van grote, door mijn vader uit piepschuim gezaagde en beschilderde, eendjes en konijnen.

Ook timmerde hij bedjes, boekenkastjes en andere meubelstukken voor mij, mijn broertje en mijn poppen. Speeltoestel op de kleuterschool kapot? Dat kan mijn papa wel maken, want mijn papa kan alles. Fietsje stuk? Kom maar naar mijn huis, mijn papa kan dat wel fiksen.

Mijn papa kon ook heel hard werken. Vroeger stonden mijn moeder, broertje en ik elke werkdag voor het raam om hem uit te zwaaien als hij naar zijn werk ging. Aan het eind van de dag kwam hij moe thuis, soms chagrijnig. Dan ging hij op de grond liggen, vanwege de pijn in zijn rug, om vervolgens in slaap te vallen met Kootje het konijn op zijn buik. Nu zijn we weer met z’n drietjes: mama, mijn broertje en ik. Het is de laatste keer dat we je uitzwaaien, want je komt niet meer thuis om met een Kootje op je buik in slaap te vallen.

Moniek ten Holt