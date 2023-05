De mooiste brief: “Het is heerlijk om iemand te hebben die je begrijpt”

Ongeveer 25 jaar geleden kreeg ik borstkanker. Ik ben er nog, waar ik heel dankbaar voor ben. Op zoek naar lotgenoten deed ik destijds een oproep in Libelle. Ik kreeg vele reacties en de brief van Dien sprak me zo aan, dat ik haar terugschreef. Tot op de dag van vandaag delen we lief en leed. Er zijn zo veel overeenkomsten tussen ons dat het soms eng is. Problemen met de kinderen, een dementerende moeder, sterfgevallen, maar ook het geluk van het oma zijn. We hebben allebei lieve mannen die alles willen doen, maar soms niks van vrouwen snappen. Dan geven we elkaar tips. Het is heerlijk om iemand te hebben die je begrijpt. We hebben elkaar nog nooit in levenden lijve ontmoet, maar het contact voelt zo vertrouwd. Lieve Dien, via ons lijfblad wil ik je in het zonnetje zetten en bedanken voor alles.

Liefs, Wil