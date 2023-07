De mooiste brief: “Het is zo bijzonder hoe we met elkaar omgaan”

Wij zijn een groep van zestien collega’s die jarenlang samen ­hebben gewerkt op de Intensive Care/Hartbewaking van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Een deel van ons is met pensioen, anderen zijn nog werkzaam in de zorg, op de ambulance of in het ziekenhuis. Eén keer per maand gaan we samen wandelen of fietsen. Onderweg wordt lief en leed gedeeld en tijdens korte pauzes genieten we van de meegebrachte koffie. Soms gaan we nadien lunchen bij iemand van de groep. Laatst hebben we zelfs na een wandeling overnacht in een ­natuurhuisje, zo gezellig! Het is heel bijzonder dat we zo met elkaar omgaan, zonder ­enige wanklank. Daarom koesteren we deze uitjes ontzettend en hopen dit nog lang samen te kunnen doen.

Diana Kalsbeek