De mooiste brief: “Het leven is een feest, je moet alleen wel zelf de slingers ophangen”

Na een verkeersongeluk – mijn moeder werd geschept door een vrachtwagen – raakte ze ernstig beperkt. Heel veel dingen kan zij niet meer. Gelukkig heeft ze een montere blik op het leven en kijkt ze altijd naar wat ze nog wél kan. Kleding naaien waarbij zij lang achter de naaimachine moet zitten, dat gaat niet meer. Maar stoffen vlaggetjes naaien in etappes, dat kan nog wel. Voor alle pasgeboren kinderen maakt ze een geboortecadeau: een stoffen vlaggetjesslinger. Samen kopen we gezellige stofjes op de stoffenmarkt. Knippen, stikken, strijken, zoomen, naam erop naaien; heel veel zorg en liefde besteedt ze eraan en dat zie je er ook aan af. Ze maakt nu ook vlaggetjes voor kleinkinderen die worden geboren. Ik denk dat er al meer dan tweehonderd in omloop zijn. Het leven is een feest, je moet alleen wel zelf de slingers ophangen. Met dank aan mijn moeder kunnen heel veel mensen dat en dat is iets om trots op te zijn. Dat ben ik!

Liefs, Chantal