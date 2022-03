De mooiste brief: “Het moment dat hij thuiskwam vergeet ik nooit meer”

Trouwe hond

Ik was elf toen dwergpoedeltje Sandy in mijn leven kwam. We waren thuis met vier kinderen en hielden meteen van hem. Sandy ging overal mee naartoe en sliep bij ons in bed. Hij liep ook vaak in z’n eentje door het dorp. Dat kon, want iedereen kende hem. Als ik verdrietig was, kwam Sandy mij troosten. Met die lieve hondenogen en gespitste oortjes wist ik dat hij me begreep. Eén ding begreep Sandy maar niet: hij plaste tegen een koperen ketel in de gang. We probeerden alles om hem dat af te leren en moeder dreigde Sandy weg te geven als hij dat bleef doen. Na vier jaar was moeder het zat en gaf Sandy mee aan iemand die een hondje zocht voor zijn dochter. Dagenlang hebben we gehuild. Vijf jaar later zag het vriendje van mijn zus Sandy op straat lopen. Hij riep zijn naam en meteen keek Sandy op, kwam dolblij naar hem toe en sprong in de auto. Het moment dat Sandy thuiskwam vergeet ik nooit meer. ’s Avonds lag hij weer bij ons in bed. Sandy heeft nog twee jaar geleefd, maar het binnen plassen heeft hij nooit afgeleerd!

Carly Brentjens