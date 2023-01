De mooiste brief: “Hij geeft ons een andere, pure kijk op het leven”

Graag wil ik reageren op het mooie verhaal van Aaltje van Zweden over haar zoon Ben. Zelf ben ik ook moeder van een kind met autisme en een verstandelijke beperking. Onze zoon Camiel is nu 21. Toen hij 18 was, is hij uit huis gegaan en begeleid gaan wonen. Dit wilde hij zelf niet, maar wij konden hem vaak niet meer aan. De vraag van Aaltje: “Mag een moeder gelukkig zijn als het met haar kind niet goed gaat?” vind ik een goede. Ik vind van wel, want als ik niet gelukkig ben, merkt Camiel dat en daar lijdt hij onder. Dit heb ik wel moeten leren. Als ik mensen vertel dat wij een zoon hebben met een beperking, zeggen zij weleens dat zij dat erg voor ons vinden. Maar wij wilden graag een kind en als dat dan een zoon met een beperking is, voed je hem met onvoorwaardelijke liefde op. Camiel heeft ons een andere, pure kijk gegeven op het leven. Hij laat ons zien wat belangrijk is. Hij geeft ons een blik op dingen om ons heen waar wij normaal geen aandacht aan zouden schenken. Hij laat ons gewoon zijn en oordeelt nooit. Prachtig toch? Voor hem zelf vind ik het wel erg dat hij een beperking heeft. Hij moet er zijn hele leven mee dealen en dat is soms pijnlijk om te zien. Maar wat zijn wij trots op hem. Hij is een prachtige, knappe en gelukkige jongeman geworden. Wij zijn blij een rol te mogen spelen in zijn leven.

Monique, trotse mama van Camiel