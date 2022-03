De mooiste brief: “Hij moest keihard lachen om mijn kattige woorden”

Sinds zes jaar ben ik weduwe en vorig jaar viel mijn oog opeens op een datingsite. Ik had daar geen ervaring mee, maar wilde het toch weleens proberen. Ik kwam een foto tegen van een man die er aardig uitzag, maar het was vooral de bijbehorende tekst die mij intrigeerde. Hij zou graag kennismaken met ‘een vrouw kleiner dan 1.60 meter, rond de 72 jaar met een goed postuur en een fijn karakter’. Mijn mond viel open. Wat een arrogante kwast, dié had veel noten op zijn zang. In een nijdig mailtje schreef ik hoe ik over hem dacht. Per omgaande kreeg ik een berichtje terug met de vraag hem te bellen. Dat deed ik, en het liep anders dan verwacht. Ik kreeg een vrolijk klinkende man aan de lijn die keihard moest lachen om mijn kattige woorden. Het werd al snel een fijn en warm gesprek. De stem van de man – inmiddels wist ik dat hij John heette – spookte de verdere avond door mijn hoofd. Tegen middernacht ging de telefoon weer: hij wilde me toch wel graag ontmoeten. De volgende middag stond hij voor mijn deur. Inmiddels zijn we getrouwd en we hebben het samen fantastisch, allemaal naar aanleiding van zijn ‘eisen’ en mijn impulsiviteit.

Ineke van Koningshoven