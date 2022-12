De mooiste brief: “Ik ben blijven geloven in de liefde”

Ik geloofde nooit dat het mij ook kon overkomen: een nieuwe liefde. Ruim vier jaar geleden stond mijn brief in jullie blad met de titel ‘Daar heb ik geen spijt van’. Ik schreef toen dat ik blij was met mijn stap om na een jarenlange ongelukkige relatie alleen met mijn twee kinderen verder te gaan.

Ik heb zo veel geleerd de afgelopen tijd. Welke vrienden blijven me trouw, hoe ga ik om met de financiën en had ik het niet veel eerder moeten doen? Dat ik het heb gered verbaast me niet, want ik ken mezelf. Mijn werk en de lieve mensen om mij heen hebben ook geholpen.

Ook bleef ik geloven in de liefde. Vier jaren gingen voorbij en net voor mijn vijftigste verjaardag, juist toen ik dacht: ach, ik vind het wel best zo, was hij daar opeens. O wat hield ik het af en o, wat was ik blij dat hij dat juist niet deed. Ik las er zo vaak over: mensen die weer een nieuwe liefde tegenkomen. Jaja, dacht ik dan. Maar het bestaat!

Lieve Vincent, wat maak jij mij gelukkig en wat ben je goed voor mij. En dan ben je ook nog eens een lekker ding. Ik vind dat niet vanzelfsprekend. Ik hoop dat wij elkaar nog lang verdienen!

Sjakkie