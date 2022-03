De mooiste brief: “Ik ben er trots op dat ik met jou zijn moeder mag zijn”

Onze oudste zoon komt lachend binnen met zijn vriendin. Even zie ik jou in zijn ogen. Hij is nu een volwassen man van 23 en staat sterk in het leven, net als jij vroeger. In de tweede klas van de lagere school stapte je mijn leven binnen. Als vriendinnen hadden we een mooie tijd en het leven leek zorgeloos. Je ging trouwen en kreeg een zoon.

Niet lang na zijn geboorte bleek je borstkanker te hebben. Met vertrouwen ging je de strijd aan, maar al snel hoorde je dat het niet meer goed zou komen. Jouw jongetje was toen net drie. Je kwam langs met een grote bos bloemen. Je vertelde dat je alles uit het leven had gehaald en dat je daar blij om was.

Niet lang daarna overleed je. Een paar maanden later kwam ik je man toevallig tegen. Met hem had ik nooit echt gepraat. Voorzichtig ontstond er een vriendschap en die vriendschap werd een relatie. Ik voelde dat het goed was en dat ik voor die kleine jongen mocht zorgen, nu jij het niet meer kon. Er kwamen nog een zusje en een broertje bij. Een nieuwe balans vinden was niet altijd makkelijk. Als ik het moeilijk had, ging ik naar je graf en kwamen de antwoorden vanzelf. Je zoon mist je en had je graag beter leren kennen. Ik ben er trots op dat ik met jou zijn moeder mag zijn.

Karin Jacobs