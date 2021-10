De mooiste brief: “Ik ben intens dankbaar voor alle liefde en wijsheid die mijn oma mij gaf”

Vanaf haar 21e is mijn oma van 94 geabonneerd op Libelle. Ze leest Libelle dus al 73 jaar! Ze geniet vooral van de ingezonden brieven die haar vaak ontroeren. Zo bedacht ik hoeveel zij voor mij betekent en dat ik dat Libelle zou schrijven.

Ik was een baby toen mijn vader plotseling overleed. In deze moeilijke periode zorgde zij ervoor dat mijn moeder ondanks het verdriet haar leven kon oppakken. En oma was er ook voor mij. Zij leerde me knippen, plakken, matjes vlechten, punniken en haken. We maakten wandelingen en fietstochten. Het was wennen toen zij en opa op mijn vijfde naar Zeeland verhuisden, anderhalf uur rijden. Toch veranderde dat niets aan onze band.

Oma wist alles van mij: met wie ik bevriend was, wat ik beleefde, wat me bezighield. Mijn vriendinnen mocht ik meenemen voor vakantie in Zeeland en later ook mijn vriendje. Studie, samenwonen, de geboorte en het opgroeien van mijn kinderen: ze volgde mijn leven op de voet. Zij was een luisterend oor, zij gaf me vertrouwen.

Nu ben ik 49 en is zij 94. Hoe verrast zal ze zijn als ze een ingezonden brief leest waarin ik zeg: oma, ik hou zielsveel van u. Ik ben intens dankbaar voor alle liefde en wijsheid die u mij heeft gegeven.

Esther de Vrind