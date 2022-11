De mooiste brief: “Ik ben zo dankbaar dat mijn moeder niet zomaar is weggenomen”

De verdrietige, pijnlijke of bange brieven in Libelle las ik altijd met een mengeling van angst en dankbaarheid. Angst om ook zo veel ellende op mijn bord te krijgen, dankbaarheid dat dat nog niet gebeurd was. In augustus vorig jaar stond ook mijn wereld opeens op z’n kop: mijn lieve moeder werd heel ziek. Een jaar later staan we nog steeds allemaal.

Ondanks de verdrietige situatie waar we in zaten, heeft het ook veel gebracht: bewust tijd met elkaar doorbrengen, hulp kunnen en mogen bieden, voelen hoe hecht en sterk je bent als familie. Sommige dagen overheerst de angst, want ik kan nog lang niet zonder haar. Andere dagen is er vooral dankbaarheid voor de afgelopen 32 jaar moederliefde. Blij dat ik in zo’n stabiel en hecht gezin mocht opgroeien en dat mijn kinderen zich geborgen voelen in dat familienetwerk. Gelukkig met zo’n fijne broer en zus, met mijn lieve, optimistische vader. En vooral heel blij dat mijn moeder niet zomaar is weggenomen. Ik weet nu dat angst en dankbaarheid prima naast elkaar kunnen bestaan.

Kelly Brunninkhuis