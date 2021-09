De mooiste brief: “Ik dacht dat jij 100 zou worden, maar corona kreeg je eronder”

Je was mijn oude, wijze vriend. Je was 30 jaar ouder dan ik, maar in je doen en laten misschien zelfs wel jonger. Een jaar geleden leerden we je kennen omdat we jouw huis kochten. Toen ik zonder nadenken zei dat je kat Guus uiteraard mocht blijven omdat je deze buitenkat niet wilde opsluiten in een appartement op 3 hoog, sloeg je je armen om me heen en gaf me een klapzoen. “Gon, wat maak je ons gelukkig!” Sindsdien waren we vrienden.

“Hoe voelt dat nou om tachtig te zijn?”, kon ik gewoon aan je vragen. “Het is dat ik het weet en in de spiegel zie, maar in m’n kop ben ik nog veertig, hoor”, zei je. Boordevol plannen zat je nog en altijd was je druk en onderweg. We appten en stuurden foto’s en filmpjes naar elkaar.

Twee weken geleden kreeg ik geen reactie. Je vrouw vertelde me een dag later dat je in het ziekenhuis lag met corona. Ik schrok, maar dacht aan je levenslust en optimistische aard, dus ik ging ervan uit dat je je ook hier wel doorheen zou slaan. Op dinsdag appte je me: “Gon, we gaan elkaar niet meer zien.” “Dat meen je niet, Aad”, schreef ik terug. “Jawel”, appte jij. Dat waren je laatste woorden aan mij. Twee dagen later overleed je nadat je zelf nog je muziek had uitgezocht en een lijst van genodigden had gemaakt.

Nu ben je weg en we missen je. Ik dacht dat jij 100 zou worden met je positieve instelling, maar corona kreeg je eronder. Bedankt dat ik je heb leren kennen, bedankt voor al je verhalen en wijze lessen, je asperges, je oliebollen en je plakjes zalm voor Guus. Je hebt voor altijd een plekje in ons hart en we zullen goed voor Guus blijven zorgen. Rust zacht, lieve Aad.

Gonnie van Vliet