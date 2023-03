De mooiste brief: “Ik denk dat jij daar van boven bij hebt geholpen”

Ik heb je nooit gekend, bijna tien jaar geleden overleed je aan longkanker. Je veel te jonge kinderen en je man moest je achterlaten. Met z’n drieën gingen ze moedig verder.

Je man was negen maanden alleen toen hij en ik elkaar leerden kennen. We gingen met vrienden uit eten. Daarna zijn we samen een dagje naar het strand gegaan. Er was meteen een klik, wat voelde het goed. Allebei hadden we een moeilijke tijd achter de rug. We misten allebei gezelligheid en samenzijn. Na een week veranderde ons contact in verliefdheid en al gauw wisten we dat we ervoor wilden gaan.

Na achttien maanden zijn we getrouwd in het bijzijn van onze kinderen op Curaçao. Het was te pijnlijk om dat hier in Nederland te doen, want jouw moeder en zus missen je nog altijd heel erg. Toch hebben ze een plekje voor mij in hun hart vrijgemaakt. Ik denk dat jij daar van boven bij hebt geholpen.

Het is bijna niet te geloven hoe alles klopt. Eigenlijk ben je overal bij. Als er een witte vlinder in de tuin zit, zeg ik tegen de kinderen: “Kijk, mama komt weer even langs.” Ze waren jong toen ik hier kwam wonen, maar nu zijn ze bijna volwassen en wat doen ze het goed. Een samengesteld gezin is niet altijd makkelijk, maar ik ben dankbaar dat ik hier mag zijn.

Liefs, Wendy