De mooiste brief: “Ik geef de moed nooit op, met wilskracht kom je een heel eind”

Nieuw hoofdstuk

Ik heb een moeilijk leven gehad, maar toen ik zeventig was en mijn man overleed, ben ik nog aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Ik ging figureren in films en werd gevraagd bij de lokale televisie mee te doen aan een programma voor eenzame ouderen. Later vroegen ze me voor de voice-over. Ik had nog nooit zoiets gedaan, maar ze vonden mijn stem geschikt.

Ik heb geen diploma’s, maar met wilskracht kom je een heel eind. Ook werd ik gevraagd mee te lopen in een modeshow. Ook dat had ik nooit eerder gedaan. Daarnaast heb ik met veel plezier YouTube-filmpjes gemaakt met zes oudjes.

Mijn doorbraak kwam in april, toen ik een reclame voor een grote supermarktketen mocht doen. Mijn zin in het spotje was: “Mevrouw, waar liggen de bitterballen?” Dat heb ik geweten, overal werd ik herkend en riepen mensen: “Mevrouw, waar liggen de bitterballen?”

Ondertussen ben ik op mijn drieënzeventigste getrouwd met mijn steun en toeverlaat, doe ik vrijwilligerswerk met verstandelijk en lichamelijk beperkte kinderen, zit ik op dansles én geef ik de moed nooit op!

Christine Visser