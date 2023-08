De mooiste brief: “Ik heb geluk met een vrouw die mij al die jaren steunt en bijstaat”

Vanochtend las mijn vrouw mij een ingezonden brief uit Libelle voor van een dame die het leven beu was, omdat ze langzaam doof wordt. Ik kan me voorstellen dat dit voor haar een zware klap is. Met blindheid, zo zegt ze, ben je beter af, want dan kun je nog gesprekken voeren. Ik ben het volledig met haar eens en ik kan het weten. Ik ben zelf blind vanaf mijn tiende. Maar het leven heeft mij heel wat te bieden gehad. Ik ben nu al 51 jaar getrouwd met Tineke, mijn steun en toeverlaat en ik ben gelukkig. Naast mijn blindheid ben ik slechthorend, een beperking die ook langzaam toeneemt. En ik heb de ziekte van Bechterew, waardoor mijn gewrichten gaandeweg verkalken. Een paar jaar geleden kreeg ik te horen dat ik de ziekte van Crohn heb én ik heb de ziekte van Ménière. Toch voel ik veel levensvreugde. Als je dat kunt, weerhoudt niets je ervan te genieten van het leven. Ik heb geluk met een vrouw die mij al die jaren steunt en bijstaat, maar het leven met de beperkingen moet ik toch echt zelf doen en dat lukt uitstekend!

Toine Nooijens