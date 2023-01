De mooiste brief: “Ik kom terug als een libelle, zei mam en ze sloot haar ogen”

Zo’n zes jaar geleden kreeg mijn moeder buikpijn. Na onderzoek in het ziekenhuis kregen we helaas slecht nieuws, darmkanker met uitzaaiingen in de lever. Zowel mijn schoonzusje als ik was zwanger, kon ze haar kleinkinderen nog geboren zien worden? Het was een rollercoaster van emoties. Mijn moeder was sterk en ging voor elke behandeling. Steeds kwam ze er goed uit en ze genoot samen met pap van het leven. Maar het laatste halfjaar ging het slechter en de behandelingen werden stopgezet. Toen belde pap, of ik samen met mijn man wilde komen. Mijn onderbuikgevoel vertelde genoeg. Mam zei niet meer verder te kunnen. We huilden samen. Toen vroeg ik: “Mam, kun je me alsjeblieft een teken geven als je daarboven bent? Zodat ik weet dat het goed met je gaat?” Ik kom terug als een libelle, zei mam en ze deed haar ogen dicht. Op de dag dat mijn kinderen officieel vakantie hadden van school gingen we traditioneel bij opa op bezoek. Mijn dochter opende de carport en zag tegen het plafond een mooie blauwe libelle zitten. Dit gaf me een grote glimlach en een traan. Wat mis ik mam verschrikkelijk. Maar ik weet dat ze het daarboven goed maakt.

Liefs, Marjan