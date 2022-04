“Het leven is leuk, hè?” Dit zei onze dochter vaak. Haar leven wás heel leuk. Ze had een man, twee kinderen die haar gelukkig maakten en ze had haar opleiding bijna afgerond. Kortom: alle wensen waren vervuld. Totdat het noodlot toesloeg. Een paar dagen na de geboorte van haar tweede zoon kreeg ze kortsluitingen in haar hoofd. Buiten kennis werd ze naar de intensive care vervoerd waar ze bijna zes weken kunstmatig in coma werd gehouden.

Elke dag reden we samen met haar man naar Antwerpen en leefden tussen hoop en wanhoop. Het drong tot me door dat haar hersenen zo beschadigd waren dat ze zeer ongelukkig uit deze coma zou komen. Ze zou haar beroep als huisarts niet kunnen uitoefenen, niet zelfstandig voor haar kinderen kunnen zorgen, haar karakter zou veranderd zijn. Het was daarom te verdragen dat ze zou sterven. Wij hadden toen alleen maar voor ogen hoe we dit jonge gezin konden helpen.

Maar we kregen een mail waarin stond dat er geen prijs meer werd gesteld op contact. Het keerpunt in mijn verdriet kwam toen ik besefte dat het niet in verhouding stond met wat mijn dochter was overkomen én dat ik geen invloed heb op dingen die gebeuren. Maar je hebt wél invloed op jezelf en op je gedachten. Vanaf die dag begon het leven langzaam weer leefbaar te worden, al wordt het nooit meer zoals het was. Elke dag dingen doen waar je blij van wordt, al is het er maar één. En ja, dan is het leven zó de moeite waard. Het leven is leuk, ze had gelijk.

Truus van Eenennaam