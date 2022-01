Een voorrecht en geluk

Ronald is ons geschenk uit de hemel. Hij heeft het syndroom van Down. Mijn man en ik waren meteen dolblij met hem. Hij was een vrolijk kind, zijn zusjes en wij waren gek op hem en hij had veel vriendjes in de buurt die met hem speelden. Nu hij volwassen is, fotografeert hij bomen en schildert hij graag. Hij heeft zelfs een expositie in Zandvoort. Ik was dertig toen ik Ronald kreeg. Vruchtwateronderzoek werd toen niet gedaan op die leeftijd. Gelukkig maar, want anders had ik misschien een van de mooiste dingen die me is overkomen laten weghalen.

Soms vind ik het jammer dat deze bijzondere kinderen minder de kans krijgen geboren te worden. Toch vind ik wel dat iedereen over zijn eigen lijf en toekomst mag beslissen. Ik zal anderen dus nooit veroordelen als zij andere keuzes maken. Helaas worden er ook heel veel ‘gezonde’ mensen geboren, die de wereld en hun ouders en omgeving veel ellende en verdriet bezorgen. Een gezond kind is dus niet altijd een garantie op geluk. Vaak zeggen mensen tegen ons: “Wat fijn voor Ronald dat hij in jullie gezin is geboren.” Ik zeg dan vaak: “Nee, het is andersom. Wij hebben het voorrecht en het geluk om zijn familie te zijn.”

