De mooiste brief: “Ik vraag me af of mensen ooit stilstaan bij het effect van hun glimlach”

Pff, het is weer maandagochtend. Onder het rolgordijn piept het eerste zonlicht naar binnen. Het is het slechtste moment van de week voor mij, al meer dan twee jaar. Niet omdat het weekend erop zit en ik weer moet gaan werken, maar omdat ik niet kán gaan werken vanwege mijn gezondheid. Op maandagochtend voelt dat bijna als een depressie. Ik probeer te focussen op alles wat wel fijn is in mijn leven en dan begin ik aan de dag, elke minuut op zoek naar mijn anders altijd zo positieve instelling.

Ik weet dat als ik stil blijf zitten, de dag aan me voorbijgaat en mijn verdriet er niet minder om wordt. Ik heb ervaren dat in beweging komen goed is voor me, dus besluit ik naar de supermarkt te gaan. Er loopt mij iemand tegemoet op het trottoir, ik zie een vrolijk, lief gezicht met stralende ogen. Dan een krachtig ‘goedemorgen’ en ik voel iets van haar energie op me afstralen. Zo fijn. Daarna een man met hond. “Hallo”, zeg ik. “Dag mevrouw.” Succes twee. In de supermarkt geef ik iets aan iemand die er zelf niet bij kan en krijg een dikke glimlach. De caissière is relaxed en supervriendelijk. Doodmoe kom ik thuis, maar wel met flink wat positieve energie.

Ik vraag me af of deze mensen ooit stilstaan bij het effect van hun glimlach of vriendelijk ‘goedemorgen’. Ik zou ze willen bedanken. Ze hebben me stuk voor stuk de power gegeven om met een positieve blik deze maandag én de rest van de week door te komen. O, wat doet die vriendelijkheid me goed.

Ineke Berger