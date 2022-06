De mooiste brief: “Ik wachtte en wachtte, maar je kwam niet”

Je zat nog veilig in de buik van je moeder. Het was 16 januari, de honderdste geboortedag van je overgrootvader. Een mooie dag om geboren te worden. De dag ging voorbij, maar je kwam niet. Het werd 30 januari, de dag dat je werd verwacht, de verjaardag van je opa. Een mooie dag om geboren te worden. Je ouders en zus dronken koffie, aten gebak en de dag ging voorbij. Je kwam niet. Het werd 2 februari 2022. Een datum met veel tweeën en prachtig lenteweer. Maar je kwam niet. Twee dagen later gingen je ouders naar het ziekenhuis. Het was een spannende, regenachtige dag.

Plotseling ging de telefoon. En toen, op mijn scherm, zag ik jou voor het eerst, de zoon van onze zoon en schoondochter. Ontroerd keek ik en wist geen woorden te vinden. We waren opnieuw opa en oma geworden. We wilden naar je toe, je zien, je ruiken, dit mooie moment meebeleven. Maar we bleven thuis. Ingeënt, geboosterd en zonder klachten, maar corona sloot deuren. Zondag waren jullie weer thuis en gingen we langs. We zijn zo blij met onze kinderen en kleinkinderen. Ik wilde een foto van dit eerste moment samen met jou en opa. Die foto heb ik nu: twee mensen die vertederd naar je kijken. Met jou hebben we een handvol kleinkinderen. We voelen ons schathemeltjerijk.

Ineke van der Heide