De mooiste brief: “In de brievenbus lagen drie lieve kaartjes”

Met mijn schoonfamilie heb ik het absoluut niet slecht getroffen. Ze laten mij in mijn waarde en accepteren mij zoals ik ben. Mijn schoonmoeder heeft twee vriendinnen die ik tegenkom op verjaardagen of speciale gelegenheden. Een soort extra familie. Als er iets aan de hand is, sturen ze altijd een kaartje. Zo werd een paar maanden geleden een knobbel in mijn borst gevonden. Gelukkig niks ergs, bleek achteraf.

Wat vond ik in mijn brievenbus? Drie kaartjes, van mijn schoonmoeder en haar twee vriendinnen, zo lief! Met de ene vriendin is mijn schoonmoeder al meer dan veertig jaar bevriend. Helaas is haar man vorig jaar overleden. Het is knap hoe deze vriendin haar leven weer heeft opgepakt. Ze kwam klaverjassen en logeren en kwam kijken bij mijn toneelvoorstelling. Laatst hoorde ik dat het niet goed met haar gaat, juist nu ze weer wilde gaan genieten. Ik pak mijn jas, op naar de kaartenwinkel.

Dan moet ik opeens denken aan de Libelle, de drie vriendinnen hebben samen een abonnement. Ik hang mijn jas weer op en klap mijn laptop open om naar Libelle te schrijven. Die kaartenwinkel komt straks wel.

Liefs, Esri