De mooiste brief: “In mijn hart ontwaakt een vlammetje”

In het zware eerste jaar na het overlijden van mijn echtgenoot vraagt een andere man me mee uit eten. Mijn hart schreeuwt geluidloos: nee, er is geen plaats in mijn gedachten en in mijn leven voor een ander. Maar ik hoor mezelf zeggen: “Uit eten? Ja, dat lijkt me gezellig.”

Daar zit ik dan, met een man aan wie alles onbekend is, die in alles het tegenovergestelde lijkt van mijn overleden lief. Toch voelt het goed, zo met z’n tweeën. Na dat eerste etentje volgen nieuwe afspraken waarin we samen praten, lachen, sporten en eindeloos kopjes thee en glaasjes wijn drinken.

In mijn hart ontwaakt een vlammetje, heel klein. Ik besluit het over me heen te laten komen, te genieten, het van dag tot dag te bekijken. Nu, drie maanden verder, is het vlammetje een vuurtje geworden en hebben we het voorzichtig goed. Geen idee waar dit toe leidt, maar het is troostend, helend en opwindend. Dankjewel, lieve nieuwe man. Wie weet wordt het vuurtje verder aangewakkerd, maar daarvoor hebben we alle tijd, hoop ik.

Yvonne