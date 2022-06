De mooiste brief: “In plaats van begrip kreeg ik allemaal verwijten”

Ik ben een vrouw met kanker. Toen ik de diagnose kreeg, stroomden de kaartjes binnen. Toch voel ik mij er rustig onder. Dit is voor mij niet het ergste wat ik ooit heb meegemaakt, dus ik weet al wat ik aankan. Wie een depressie heeft, ondergaat deze meestal in stilte. Op psychische ziekten rust nu eenmaal een taboe. In plaats van begrip kreeg ik toen juist verwijten, wat het voor mij nog veel zwaarder maakte. Hoewel ik dankbaar ben dat dit nu anders is, haal ik mijn schouders op.

Een week later werd ik geopereerd in het ziekenhuis. Zodra ik was bijgekomen, sprak ik met een verpleegkundige die jaren eerder haar zoon Koen was verloren. We begrepen elkaar en lachten bitterzoet. “Wat voor werk doe je?” vroeg ze. Ik vertelde haar dat ik nu zelf jongeren met depressies begeleid. Haar gezicht straalde: “Ga door met je mooie werk als je weer beter bent. Ze hebben je nodig.” Ik lachte: “Je doet zelf anders ook mooi werk.” Diep in ons hart wensen we dat psychische ziekten ooit net zo worden gezien als fysieke. Met liefde staan we veel sterker!

Anita Hendricks