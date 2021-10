De mooiste brief: “Je was mijn eerste liefde, ik ben je nooit vergeten”

Oude liefde

Een dag voor mijn zestiende verjaardag ontmoette ik een leuke jongen op een feestje. We vielen meteen voor elkaar. Hij bracht me die avond thuis op de fiets, heel Amsterdam door. Mijn ouders vonden het maar niks, maar desondanks gingen we een jaar met elkaar om. Toen moest Max in dienst. Elke week schreven we liefdesbrieven. Na dat jaar verbrak ik de relatie, ik vond mezelf toch te jong. Inmiddels ben ik 73, weduwe en woon ik in Spanje. In de coronatijd pakte ik weer eens een van de vele dagboeken die ik vroeger schreef. Er viel een stapel brieven uit. Alles ging over hem, wat waren we verliefd! Ik vroeg me af hoe het hem zou zijn vergaan. Zou hij nog leven?

Ik had ’m al snel gevonden op internet en stuurde een kort berichtje. ‘Herinner je je me nog uit Amsterdam?’ Al snel kreeg ik antwoord: ‘Je was mijn eerste liefde, ik ben je nooit vergeten.’ We begonnen te mailen. Hij was ook weduwnaar. Weken later was bellen de volgende stap. We zaten uren te kletsen. De klik was er nog, alsof de tijd had stilgestaan. Dit gebeurde allemaal vorig jaar zomer. Hij kwam naar Spanje in november en inmiddels is het 2021. We zijn weer bij elkaar: verliefd en happy. Hoe is het mogelijk... Misschien moest het zo zijn, na 56 jaar.

Patricia Elfring