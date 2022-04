De mooiste brief: “Jij gaf anderen extra aandacht of een knuffel”

Je bent met pensioen gegaan nadat je negenendertig jaar in de zorg hebt gewerkt. De mensen in het verzorgingshuis waren gek op je als nachtzuster. Niets was je teveel. Als iemand geen familie had of als er niemand op bezoek kwam, was jij degene die hem of haar extra aandacht gaf of een knuffel.

Zelf heb je het niet altijd gemakkelijk gehad. Borstkanker, nieuwe knieën en een scheiding. Afgelopen jaar moest je je hond ook nog laten inslapen. Toch krabbel jij altijd weer op. Onze karakters verschillen enorm, en het uiten van gevoelens is voor ons vaak moeilijk. Daarom wil ik via deze brief laten weten dat ik van je hou.

Vera