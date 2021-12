De mooiste brief: “Lieve ma, onze bewondering voor jou is zo groot”

Ons voorbeeld

Hond in de auto en daar ga je weer, naar je prachtige plekje buitenaf. Na jaren hard werken als juf in het basisonderwijs was het eindelijk tijd om samen met pa te gaan genieten. Maar toen sloeg het noodlot toe. Pa bleek een agressieve vorm van prostaatkanker te hebben. Oma’s gezondheid ging opeens snel achteruit. Jij nam de taak als mantelzorger op je.

Na het overlijden van oma en tijdens pa’s steeds heviger wordende gevecht, werd er een tumor ontdekt in je bovenkaak. Een ingrijpende operatie volgde. Ondanks je eigen ellende heb je pa tot het laatst thuis verzorgd. Wij probeerden je te steunen waar we konden, maar we hadden ons werk en jonge kinderen. Maar jij paste daarnaast ook nog op de kleinkinderen. Hoe hield je het vol?

Lieve ma, onze bewondering voor jou is zo groot. We zijn je zo dankbaar. Voor alles wat je voor pa hebt gedaan, voor jouw liefde voor onze kinderen, voor alle gekookte maaltijden, voor alle keren dat je een luisterend oor bent. Je maakt er elke dag weer wat van. Dat zou pa trots en blij maken en dat maakt het ons ook. Je bent ons grote voorbeeld. Wij houden van je.

Je kinderen